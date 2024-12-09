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減肥最難的就是戒甜食！　盤點抑制甜食渴望10方法

▲▼婚禮,婚宴,餐點,派對,甜點,自助餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲吃甜點很療癒呢！（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

當計劃減掉幾公斤體重時，待辦清單上的第一件事就是去清掉儲藏室裡的餅乾或布朗尼蛋糕；但說實話，很多人在辛苦上班打拼一天後，渴望吃一塊蛋糕或是在午睡後吃一顆糖果來快速提神，偶爾吃點甜食是可以的，但前提是只能吃1、2口就得停下來。

人們對糖的渴望是很正常的，但重要的是要知道，對糖的渴望並不總是因為身體需要食物或餓了；由於甜味會引發鎮靜荷爾蒙的釋放，讓人感覺良好，因此，有時候會希望透過吃甜食來讓情緒變好，以下是10個抑制對糖渴望的方法：

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1.在吃含糖食物之前先吃一些健康的零食：如果沒有吃一頓適當的正餐，飢餓可能會加劇對糖的渴望；富含蛋白質的零食可以幫助滿足飢餓感，並減少沉迷於對甜食的渴望。

2.避免觸發因素：在嘗試減少糖攝取時，最好避免觸發渴望的情況。例如若在看電視時容易想吃甜食，請在身邊準備一些健康的零食；如果看到一盒巧克力是你的觸發因素，請考慮將其移至視線之外或將其換成一碗新鮮水果。

3.散步：如果在想吃甜食時散步，不僅僅是在遠離食物，而且身體會從運動中獲得內腦內啡的增加，這會讓你感覺良好並減少對甜食的渴望。

4.喝水：有時候，脫水會引發對糖的渴望，所以，喝一杯水可以幫助抑制這些渴望，並能防止不必要地吃含糖食物。

5.洗個熱水澡：洗個熱水澡可以幫助放鬆，提高多巴胺和血清素，並減少壓力引起的食慾或情緒性飲食。

6.分散注意力：如果你認為渴望是出於無聊，那就找一些東西來分散注意力，閱讀、打電話給朋友，或做些自己有興趣的事情，可以轉移注意力。

7.確保睡眠良好：睡眠不足和食慾是相輔相成的，當沒有得到足夠的休息時，它會擾亂控制食慾的荷爾蒙，讓人渴望高熱量的食物；充足的休息有助於調節這些荷爾蒙，減少食慾，並更容易選擇更健康的食物。

8.定時進餐：全天按時進餐，而不是不吃飯或隨意進餐，這有助於控制飢餓、調節能量並減少食慾。

9.如果正在處理壓力或情緒問題，請尋求協助：如果您感到壓力、焦慮或憤怒，可能會轉向吃甜食來尋求安慰；但食物並不能解決情緒問題，尋求正確的支持來滿足情感需求是最好的方法。

10.放縱一下：偶爾吃一點糖甜食沒關係，完全剝奪自己所愛的東西，往往會讓渴望更加強烈。

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關鍵字： 常春月刊 減肥 瘦身 甜食

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