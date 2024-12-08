AI助居家護理！慈院「AI傷口辨識系統」 病患在家有專業照顧

▲花蓮慈院與慈大、南科大聯手研發「AI傷口辨識系統」，協助護理師進行傷口分析，提升傷口照護品質。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對居家及臨床護理繁忙工作、訊號不穩影響傷口判讀等挑戰，花蓮慈濟醫院護理部與慈濟大學、南台科技大學聯手研發「AI傷口辨識系統」，透過人工智慧協助護理師進行傷口分析，提升傷口照護品質。7日上午，團隊於台灣醫療科技展中，與各界分享研發的初心。

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▲花蓮慈院院長林欣榮表示，這項創新技術的發展不僅提升護理師的照護效率，更是希望讓病患出院返家後，傷口也能同樣得到專業照護。

花蓮慈院傷口造口小組自2020年起推動「傷口遠距諮詢模式」，透過「傷口APP」拍攝病患傷口影像，記錄評估資料並上傳至雲端平台，由院內專家提供遠距諮詢與建議，這項模式至今已邁入第5年，照護超過一千位的病患。傷口造口及失禁護理師許美玉表示，在居家或臨床護理現場，護理師需要同時處理換藥、測量傷口範圍、紀錄病情、拍攝傷口影像等多重任務，加上有時因訊號不佳導致無法即時判讀傷口，增加了工作負擔。

▲護理部主任鍾惠君說，團隊以解放雙手，掌握效率為目標之外，也希望藉由AI指引正確的療傷方法。

為解決這些問題，在慈濟大學研究發展處副研發長林祝君牽線下，花蓮慈院與南台科技大學電子工程系合作開發「AI傷口辨識系統」。林祝君副研發長說，慈大近年與南台科大合作，藉由跨校跨域的合作獲得多項國際發明展，一聽到花蓮慈院傷口造口小組在尋找合作夥伴，就推薦南台科大團隊給花蓮慈院團隊。

▲護理師許美玉表示，在居家或臨床護理現場有多重任務，加上有時因訊號不佳導致無法即時判讀傷口，增加了工作負擔。

「護理師只要戴上AR眼鏡，搭配口說敘述傷口，AI智能傷檢助理能即時辨識傷口與整合資訊。」現場南台科大團隊展演AI傷口辨識系統，助理教授陳銘哲表示，團隊藉由擴增實境(Augmented Reality, AR) 智能眼鏡搭配壓力性損傷傷口管理模組，創新實現解放雙手的目標，目前以傷口潰瘍範圍、組織狀況以及損傷等級，進行模組訓練，目前辨識率達到90%。

▲南科大團隊展演AI傷口辨識系統，助理教授陳銘哲表示，創新實現解放雙手的目標，目前辨識率達到90%。

「團隊以解放雙手，掌握效率為目標之外，也希望藉由AI指引正確的療傷方法。」護理部主任鍾惠君說，期待未來這套系統結合人工智慧技術，能自動分析護理師拍攝的傷口影像，進行傷口分類、範圍測量與評估，讓護理師在不受訊號影響的情況下，快速得到建議處置方法，讓病人得到更好的照護，而這套系統為初步模型，下階段預計將進入臨床場域驗證。

花蓮慈院院長林欣榮表示，這項創新技術的發展不僅是提升護理師的照護效率，也能減輕他們的負擔，更是希望讓病患不僅在醫院有高品質的醫療照護，出院返家後，傷口也能同樣得到專業的傷口照護。

