減肥減掉的是「肌肉or脂肪」？　醫曝1圖看懂4狀態

▲國健署統計，每3位成年人就有1位體重超標。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

肥胖是國病，儘管不會馬上危及到生命，但卻是讓身體長期慢性發炎，間接導致癌症的劊子手。根據國際癌症研究機構（IARC）和美國癌症協會（American Cancer Society）的調查，肥胖被認為是導致至少13種癌症的風險因素，其中一個就是靜悄悄的肝癌，尤其對於代謝症候群 患者來說，風險更高。

體重超標、愛吃炸物 患上代謝症候群

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根據國健署的統計，每3位成年人中就有1位體重超標。周建安醫師-你的專屬減重醫師分享，診間有一位40多歲男性患者，身高173公分，體重110公斤，在會計事務所工作，每年的報稅季跟年底作帳衝刺期忙得焦頭爛額，平常加班到很晚，回家路上會買炸物或微波加工食品，長久下來患上代謝症候群。

2招調控 避免不可逆疾病發生

這位個案脂肪肝伴隨著肝臟功能異常、高血壓（收縮壓在140-150mmHg之間）、高血糖（糖化血色素6.2%）、高血脂（三酸甘油酯高達300mg/DL），還伴隨著痛風，患者擔心自己還沒步入人生中段，會「略過肝硬化」，增加罹患肝癌的風險，加上家中有肝癌病史，為了救命，想要積極進行體重控制。

周建安說，他的這些問題，其實在肥胖患者中相當常見，因此建議他用2招調控：

1、調整飲食：控制飲食中的飽和脂肪酸和精製糖，避開油炸食品和加工食品的攝取，選擇高纖維食物，如全穀類、蔬菜；增加富含Omega-3的優質脂肪，如魚類和堅果，這些飲食習慣可以降低高血脂，減少肝臟的脂肪堆積，並預防肝癌的發展。

2、控制體重：體重過重或肥胖是導致脂肪肝和肝癌的重要因素之一，建議透過健康的減重方式降低脂肪堆積，特別是腹部脂肪。減少體重的10%就能顯著改善肝臟健康，降低脂肪肝惡化成肝硬化和肝癌的風險。

減重要減對地方 養成健康飲食習慣與運動

患者相當積極的配合，體重從110公斤降到100公斤以下，減了10%的體重，體脂率從42%降到36%，肝功能GPT指數從90U/L降至36U/L，脂肪肝從重度降到中度，血糖值也恢復正常，糖化血色素從6.2%降至5.6%，三酸甘油脂從原先的300mg/DL降至120mg/DL，甚至血壓也都回到正常值，已經不用再服用血壓藥。

周建安強調，減重最重要的是要「減對地方」，體脂是非常重要的，以體重下降來看，假如脂肪減少大於肌肉減少，或是單純水分流失（脫水），這樣的減重方法對於健康沒有任何幫助，能夠達到「減脂增加」，體態與健康同步改善，這是最理想的狀態。並再次提醒，不要等到健康亮紅燈才來後悔，從今天開始，養成健康的飲食習慣與運動習慣，讓體脂保持在理想範圍內，照顧好自己，未來的你一定會感謝現在的努力！

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