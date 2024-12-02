破解 SKINBOOSTERS 九大迷思！韓國醫美真的比較好？手打、機打怎麼選？權威醫師黃耀麟公開真相！

▲必緹診所的SKINBOOSTERS權威醫師黃耀麟來揭開SKINBOOSTERS的九大真相！

圖、文／魅力必緹診所提供

觀察2024年醫美趨勢，愛美者越來越在意如何自然且有效的提升膚質，讓肌膚即使在素顏或淡妝狀態，都能展現「光、透、白」，打造有如韓星般的「水潤美光肌」，其中SKINBOOSTERS就是近期網路中討論聲量最高的醫美產品之一。愛美者都很好奇SKINBOOSTERS到底是什麼？有副作用嗎？以及最近也聽到不少人特地前往韓國施打，但在異地施打真的有保障嗎？就連施打方式也有不同，網路懶人包中有好多專有名詞讓人聽不懂，到底該怎麼選擇？以下就由魅力必緹診所的SKINBOOSTERS權威醫師黃耀麟來揭開SKINBOOSTERS的九大真相！

SKINBOOSTERS（俗稱水光針）是一種皮膚養護注射療程，透過將玻尿酸等特定物質注入真皮層，幫助皮膚深層保濕、提升彈性，並間接促進膠原蛋白生成。選擇施打的物質相當重要，玻尿酸是目前最常見的材料，但也有其他成分如維生素或胺基酸，根據不同需求搭配使用，效果更為精準。

迷思一：許多人都推薦去韓國打SKINBOOSTERS？

黃耀麟醫師：SKINBOOSTERS是一個醫療行為，醫療行為就涉及到兩點，醫療產品你熟悉嗎？醫生的技術你熟悉嗎？重要的是，你做完治療後，是否會有良好的追蹤，如果有任何問題，是否能即時得到解答？所以醫師覺得大家在考慮是否去做這個治療時，必須先考慮這幾個因素，而不僅僅是從CP值來判斷。

迷思二：施打SKINBOOSTERS會讓皮膚變薄？

黃耀麟醫師：SKINBOOSTERS其實會讓皮膚增厚，增厚的原因有兩個：

1.施打進去的產品本身會佔據一定的空間，讓皮膚稍微增厚。

2.施打SKINBOOSTERS後，膠原蛋白會增生，這也會讓皮膚變得更健康、更厚實。

因此，施打SKINBOOSTERS並不會讓皮膚變薄。

迷思三：施打SKINBOOSTERS之後皮膚過敏紅腫了！同時還會敏感肌？

黃耀麟醫師：皮膚過敏的問題分為兩個部分：

1.在施打當下會有針劑外物的侵入，所以有時候會微微紅腫，這是正常現象。後續來說，這些問題通常會在一到兩天後，隨著消腫而改善。

2.施打的產品是否會引發過敏，這取決於產品本身的品質，因此選擇對的產品非常重要。

迷思四：SKINBOOSTERS會留下印子傷疤？

黃耀麟醫師：SKINBOOSTERS是通過針劑將產品傳遞到皮膚裡面，因此施作後會有暫時的針孔反應，但因為我們使用的是非常細的針，所以對皮膚表面的破壞非常少，交由專業的醫生施作，產生疤痕的問題基本上可以是零。

▲黃耀麟醫師：其實玻尿酸依適當劑量施打，都不會有饅化情況。

迷思五：打完SKINBOOSTERS會造成不自然饅化的樣子？

黃耀麟醫師：其實玻尿酸依適當劑量施打，都不會有饅化情況。而我們SKINBOOSTERS一般施打的量大約是1cc到2cc 一次的療程，這是非常少的量，因此在這樣的安全劑量下，不會出現所謂的饅化問題。

迷思六：SKINBOOSTERS主要為提升皮膚的水份，只適合乾性肌施作？

黃耀麟醫師：SKINBOOSTERS不單是補水，首先玻尿酸本身會佔據空間，因此會有提亮、亮白的效果。其次，玻尿酸會刺激膠原蛋白纖維的增生，這才是SKINBOOSTERS 的一個精髓。

迷思七：SKINBOOSTERS手打一定要比機器打好？

黃耀麟醫師：這其實有兩派觀點，有些人喜歡用機器打，因為它的好處為施打的比較廣泛，精準度也比較平均，但機器打是整面全部打的。而如果用手打，有經驗的醫生會根據你的臉型做客製化調整，針對一些較凹陷或較嚴重地方，醫師會做一個客製化的處理，這樣施打的線條甚至會比機器打更自然 、更好看。

迷思八：SKINBOOSTERS效果只能維持幾天？

黃耀麟醫師：從臨床我們做一些實驗報告來看，施打後的效果大約能維持9到12個月。

迷思九：停止施打SKINBOOSTERS會加速皮膚老化？

黃耀麟醫師：其實不會。把SKINBOOSTERS施打到皮膚上，就像是為你的皮膚做了一些「存款」。隨著皮膚老化，膠原蛋白會流失，皮膚會變得鬆弛。當你進行施打，就可以再讓你花費它。所以即使停止施打，它也不會立即往下掉，之前的「存款」也會讓皮膚能夠維持一段時間。