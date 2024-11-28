新北明開放預約「流感、新冠疫苗」接種　6類對象都可約

▲新北市疫苗接種預約資訊。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

近期受東北季風影響氣溫急遽下降，已進入流感、新冠等呼吸道病毒活躍時期，新北市衛生局提醒，接種疫苗是預防疾病最有效的方式，尤其65歲以上長者、學齡前幼兒等感染高風險對象應盡速接種流感及新冠疫苗，及早獲得保護力。新北市也將在29日開放預約流感及新冠疫苗接種。

依據疾管署監測資料，全國自113年10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，確定病例數達243例，其中共有41例死亡個案，均未接種過流感疫苗；另自本年9月1日起累積80例新冠併發重症，其中自10月1日起通報之新冠併發重症個案均未接種JN.1疫苗，顯示接種疫苗的重要性。

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為增加接種便利性，新北市持續開放預約系統提供流感及新冠疫苗預約接種服務，將於113年11月29日至113年12月30日每周一至周五上午8時至晚上8時開放預約（門診前一日截止預約），接種時間為113年12月1日至12月31日。

新北市衛生局疾管科王美華指出，新北市也協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務，並持續設置社區接種站（新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢）；另也提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。