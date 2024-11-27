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「喝熱湯」致食道癌？　醫曝2關鍵：減少慢性刺激風險

天氣逐漸變冷，不少人都會喝一碗熱湯暖暖身。（示意圖／pixabay）

▲天氣逐漸變冷，不少人都會喝一碗熱湯暖暖身。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

天氣逐漸變冷，不少人都會喝一碗熱湯暖暖身，不過「喝熱湯」真的會導致食道癌嗎？對此，外科醫師陳榮堅表示，偶爾想喝點熱湯是沒問題的，但是要注意，不建議長期食用或飲用過燙的食物。

陳榮堅在粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》說明，首先要了解，癌症並不是透過傳染得到的，而是細胞在長的過程中發生錯誤導致的。

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陳榮堅指出，若第一次喝熱湯時不小心灼傷了食道黏膜，造成食道輕微受傷，而在食道沒有完全修復的情況下再次喝熱湯，這樣反覆慢性刺激食道黏膜細胞的情況下，細胞再生會出現錯誤，進而提高癌化的可能，增加罹患食道癌的機率。

那是不是完全不能喝熱湯呢？陳榮堅說，「其實，我們的基因都有修復的能力，偶爾想喝點熱湯是沒問題的。但是要注意，不建議長期食用或飲用過燙的食物，還是要給食道充足的修復時間，減少慢性刺激的風險。」

針對食道癌，國健署指出，長期吸菸、嚼檳、飲酒、食用加工食品與高溫或燙口等食物，都會增加罹患食道癌的風險，呼籲民眾切勿輕忽食道癌；而食道癌初期大多無明顯症狀，平時需留意自身的不適症狀，如有長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感等症狀，應及時就醫檢查。

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關鍵字： 周刊王 食道癌

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