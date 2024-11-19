突吸不到氣！　醫驚見15公分大腫瘤「重壓她氣管」





▲老婦人在家突然吸不到空氣，被家人緊急送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名74歲的黃奶奶因在家中突然呼吸急促、感覺吸不到空氣，緊急被家人送往急診，經醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查後，發現一個將近15公分的巨大甲狀腺腫瘤「直接壓迫氣管」，造成呼吸道阻塞。所幸在醫療團隊立即安排緊急手術切除腫瘤，患者術後3天已順利拔除呼吸管，目前恢復狀況良好。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，甲狀腺疾病常見的有慢性甲狀腺炎、甲狀腺腫瘤、甲狀腺機能亢進，女性發生的機率較男性高。其中，甲狀腺腫瘤可分為良性和惡性，良性腫瘤為甲狀腺結節，惡性腫瘤則為甲狀腺癌。他說明，目前甲狀腺腫瘤形成的原因不明，但抽菸、輻射線暴露、遺傳等都是可能造成的原因。

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▲▼經檢查發現，一顆巨大甲狀腺腫瘤直接壓迫患者氣管，造成呼吸困難；下圖為外科部主任馮啟彥。（圖／大千綜合醫院提供）

馮啟彥指出，甲狀腺腫瘤唯一的症狀就是頸部上的腫瘤，雖然良性腫瘤大部分以藥物或觀察追蹤為主，但若出現腫瘤過大造成氣管壓迫，或有癌症病變的狀況，則會建議採取手術治療。相較於傳統手術傷口大、失血量多，常讓患者望之卻步；現今微創手術傷口小、手術時間短、失血量少，能大幅改善患者術後狀況。

馮啟彥說，此次個案雖然因腫瘤過大無法以微創手術進行，但仍以僅3～4公分的傷口，將腫瘤切除並取出，患者術後已順利恢復。

馮啟彥提醒，當甲狀腺腫瘤腫大到一定程度時會壓迫氣管，或是產生癌症病變，因此一旦發現頸部腫塊快速生長，一定要盡快就醫，才能降低威脅生命的風險。