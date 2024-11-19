泌尿醫：一夜7次不可能！　「幾次算正常」全看2關鍵

▲泌尿科醫師直言「一夜7次」不可能。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少網友好奇「一夜7次」有可能嗎？被泌尿科醫師高銘鴻打臉，根本胡扯一場，直言要達到此境界其實不太可能，恐對雙方身體都造成傷害。在此之後，又被問到「一天7次有可能嗎？」「究竟一天幾次算正常？」他則解釋，只有個人需求與身體能否負荷的問題，沒有一致的標準答案。

高銘鴻在粉專發文表示，性行為的頻率在每對伴侶間可能大不相同，對有些人而言，一天一定要1次，甚至好幾次；而有些人一週或一個月進行幾次就已覺得非常適合，甚至有伴侶不需要性生活也過得很好。他認為，每個人的性需求都是獨特的，這與個人的生理、心理、情感需求及文化背景有關，因此沒有標準衡量「一天幾次才算正常」，關鍵在於伴侶間的溝通和彼此理解、找到共同的滿足感，而不是被數字所限制。

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▲高銘鴻認為，應該注重性愛的品質，而非追求次數。（示意圖／視覺中國）

高銘鴻指出，性愛的頻率會隨著年齡增長而有所變化，年輕時體力旺盛、荷爾蒙分泌充足，可能性需求較高，20多歲時每週可以好幾次，甚至一天就能達數次；而到了40歲或50歲後，性愛頻率可能逐漸減少，這是受到身體的自然變化和生活壓力的影響。不過，有些年長伴侶甚至感受到性生活的品質隨年齡增長反而提升，「我也要再次強調，重質不重量」。

此外，個人的健康狀況也是關鍵！高銘鴻說，當心血管系統健康，其性能力和性慾通常會較強，即使一天好幾次可能也不會有什麼負擔；反之若本身是慢性病患者，有高血壓、糖尿病或心臟病，其性行為的頻率和能力可能會受限。重要的是如何根據自己的身體狀況，調整性行為的頻率。

高銘鴻認為，壓力、焦慮、情感不穩或關係中的衝突，也可能降低一個人的性慾，導致性愛頻率下降；相反的，若伴侶間關係和諧、感情穩定，性行為的頻率也可能較高。他提醒，定期溝通和分享彼此的感受，有助於增強伴侶間的聯繫，讓性行為更有滿足感，而不是單純在追求次數。