降低術後乾眼眩光、改善散光有感　諾貝爾眼科引進視優SiLK極飛秒近視雷射

▲諾貝爾眼科集團由總院長張朝凱醫師(圖中)指導下陸續建置雷射中心，並引進最新視優SiLK極飛秒近視雷射，圖為101諾貝爾眼科信義旗艦店院長歐又齊醫師(右)及副院長呂宥萱醫師(左)。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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越來越多人選擇透過近視雷射手術的人擺脫戴眼鏡的麻煩與困擾，也帶動近視雷射手術技術不斷進步，在安全性、精確度及術後恢復上都有顯著提升。致力於鑽研雷射技術及醫療服務的諾貝爾眼科，近期在總院長張朝凱醫師的指導下陸續建置雷射中心，像是101諾貝爾眼科信義旗艦店，就引進最新的「視優SiLK極飛秒近視雷射」，其更精細的技術及效果，成為詢問度極高的近視雷射新選擇。

▲擁有豐富經驗的諾貝爾眼科總院長張朝凱認為近視雷射不斷進步，視優SiLK極飛秒雷射透過專利雙凸鏡設計及低能量的雷射，提升術後視覺品質。

諾貝爾眼科總院長張朝凱說明，近視雷射技術經歷了多次革新，從早期的RK（鑽石刀屈光手術）、PRK（光學屈光角膜切削術）、LASIK到近期熱門飛秒雷射、Trans PRK、SMILE手術及KLEx手術，逐步提升手術的安全性和效果。

早期的矯正技術為直接在角膜上進行，開口大因此患者術後需要較長的恢復期，而最新的SiLK極飛秒近視雷射則是透過專利雙凸透鏡設計，能更好地保護角膜神經，再結合高精度的低能量雷射點分布減少角膜水腫，有利於術後恢復更快，並降低術後乾眼症和眩光情形發生，提升術後視覺品質。而諾貝爾眼科也是全台第一家擁有全術式的近視雷射手術中心，能依照病人的不同需求，提供全方位、客製化的手術服務。

▲101諾貝爾眼科信義旗艦店院長歐又齊醫師認為視優SiLK在取出角膜透鏡片的過程較順暢，提升手術穩定性和舒適性。

101諾貝爾眼科信義旗艦店院長歐又齊醫師表示，視優SiLK極飛秒近視雷射因其在手術過程中的「絲滑」效果而得名，該技術在取出角膜透鏡片的過程中十分順暢，大幅提升了手術的穩定性和舒適性，他認為視優SiLK極飛秒近視雷射有三大優勢：術後夜間視力品質佳、乾眼症情形減少及散光矯正術後效果好。

歐又齊醫師進一步指出，視優SiLK採用雙凸透鏡設計，這種設計不僅有助於減少角膜周邊神經的損傷，進而降低乾眼症的發生率，同時也使角膜的貼合度更高，提高了術後視覺的穩定性和散光矯正的精準度，而且視優SiLK對光區的縮減範圍較少，對受術者在術後的視力及夜間視覺品質較佳。整理來說，術後恢復情況大約3~7天即可，尤其在術後乾眼困擾的部分更是幾乎沒有出現，因此很推薦符合條件的人受術。

▲101諾貝爾眼科信義旗艦店副院長呂宥萱醫師建議，易緊張又擔心位移影響效果的患者，可以選擇視優SiLK極飛秒近視雷射。

101諾貝爾眼科信義旗艦店副院長呂宥萱醫師則認為，600度以內高散光族及容易緊張的患者尤其適合施作視優SiLK極飛秒近視雷射。過去許多人會擔心受術過程不慎移位影響手術品質，視優SiLK極飛秒近視雷射是直接吸附在結膜上，可避免手術過程中脫環的風險，為手術緊張或眼球容易移動的患者提供了更高的安全性，惟因術式直接吸附結膜，因此一周內可能出現短期紅腫現象，但不影響視力，若外觀有較高要求的患者來說須審慎評估。

呂宥萱醫師也認為視優SiLK的專利雙凸圓盤透鏡技術，讓術後更貼合原本角膜形狀，因此恢復效果更好，目前對降低術後水腫造成的乾眼問題及眩光傷害相當有感，另外，她認為600度以內的高散光患者尤為適合，能夠精確矯正並提升視覺的清晰銳利度，滿足了散光患者對視力矯正的高標準需求。

▲重視專業技術的諾貝爾眼科，特別打造乾淨、充滿藝術感的診所環境。

有感於受術患者心情上難免又期待又緊張，重視專業技術的諾貝爾眼科，特別打造乾淨、充滿藝術感的診所環境，透過展示名畫及播放輕鬆的古典樂，為患者打造一種儀式感氛圍。近期也在諾貝爾青埔店打造視優SiLK極飛秒近視雷射中心就近服務當地民眾，也為當地兒童做好近視預防控管，讓當地居民不需再舟車勞頓至中壢或桃園就醫。

呂宥萱醫師分享，諾貝爾眼科將每位客人視為家人，打造有溫度、耐心傾聽的方式協助患者進行溝通與選擇，由於品牌具備全術式的雷射選擇，每位醫師都受完整的訓練及豐富的臨床經驗，因此可以更貼近患者眼球條件及視力問題提供客製化的服務，以溫馨且專業的醫療品質，守護每位患者的視力。

更多資訊請見官網：

－視優官網：https://www.silk-eye.com

－諾貝爾官網：https://www.nobeleye.com.tw