「波波醫」延燒！衛福部：「偏鄉計畫」沒有國外牙醫畢業生

▲衛福部部長邱泰源、次長周志浩、林靜儀今親上火線回應「波波醫師」爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

「波波醫師」爭議再起，不只總統賴清德今親口回應「不會再增加國外回台實習名額」，衛福部晚間也親上火線召開記者會。針對醫團指控「砸24億元的假偏鄉計畫」，衛福部今回應，目前有55個鄉鎮沒有牙醫師執業，會以本國學醫畢業生優先，未來是否開放國外學歷牙醫畢業生，會跟社會溝通才會做進一步考慮。

前禾馨診所劉姓女醫師替患者執行子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，該醫師之後被爆出是波蘭讀醫回台，讓10年前「波波醫師」爭議再起。長期關注波波醫師的台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟12日也召開記者會指控，衛福部砸24億推行「假偏鄉計畫」，大開波波牙醫實習名額。

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對此，衛福部司長周志浩表示，國外牙醫學系畢業生回到國內，要經過學歷採認過程、臨床實作訓練程序，之後才可以參加國家考試，進而取得牙醫師資格，目前臨床實作訓練是50位名額，接下來還是維持一樣的名額，不會提高。

周志浩說，牙醫師投入偏鄉必須取得牙醫師執照，還要經過適當訓練、取得開業資格才會到偏鄉服務，計畫中也有一個分支計劃是充實在地牙醫醫療量能，目前有55個鄉鎮沒有牙醫師執業，計畫會以這55個鄉鎮為主，也會以本國學歷畢業生優先。至於未來是否開放國外學歷牙醫畢業生？周志浩強調，會秉持公開透明原則，也會跟社會溝通才會做進一步考慮。

而針對近日網路流傳的「波波醫師」名單，衛福部部長邱泰源表示，名單牽涉到個資問題，這點還是要尊重，所以也鼓勵醫師把經歷列出來，增加民眾信任度。

次長林靜儀則表示，除了國考之外，醫學生還要經過實習訓練，實習時的臨床老師也是確認學生資格的重要一環，有些醫師會在診所公布畢業學校或哪個國外機構進修，這點也非常鼓勵、支持。

另外，為因應《醫師法》的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將「函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格」予以排除，提高參加國家考試的門檻。林靜儀強調，在國外取得國外也承認的學歷，回台後還是會經過審查標準，通過審查後，還要經過兩階段國考，確定是否具有國家給予醫師執照的資格，有相關學歷、考試認證，才是拿到執照最重要的國家審查標準。