ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

感冒沒症狀了可停藥　耳鼻喉科醫：2類藥一定要吃完

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲感冒藥一定要吃完嗎？醫師解答。（資料照／記者陳俊宏攝）

記者許力方／綜合報導

時節進入立冬，天氣轉涼、氣溫變化大，感冒非常流行，但很多人有類似的疑問，醫生開的感冒藥一定要吃完嗎？耳鼻喉科醫師胡皓淳就指出，大多數的感冒藥主要功能是幫助控制症狀，所以通常當你的症狀好轉或消失時，就可以停止服藥，但如果醫生開了特定兩類療程或藥物，就務必完成，以免病情復發或惡化。

很多人都有感冒的困擾，看醫生開了三天、五天份的感冒藥治療「一定要吃完嗎？」還是只要覺得症狀好了就可以不吃了？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師透過粉絲團發文衛教，服用醫生開的感冒藥要看狀況，聽醫生的最好，如果醫生開了特定的療程或藥物，例如懷疑合併細菌感染而處方了抗生素，或是開立了抗病毒藥物，就務必按照醫囑完成療程，以免病情復發或惡化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼抗生素用藥，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲抗生素用藥務必服用完療程。（資料照／記者洪巧藍攝）

胡皓淳說明，感冒藥的作用，大多數並不能直接殺死病毒，不能加速痊癒，但能幫助病患在感冒過程中感覺舒服一點。通常是病毒引起感冒，不是細菌，因此感冒藥主要目的是緩解症狀，像是普拿疼之類的止痛藥，就是減少發燒、頭痛或身體疼痛的症狀；或是抗組織胺藥物是用來減少流鼻水、打噴嚏和鼻塞；咳嗽藥則是緩解乾咳或濕咳。

因為感冒藥主要功能是幫助控制症狀，胡皓淳指出，因此當病患症狀明顯好轉或消失時，就可以停止服藥，像是如果因為鼻塞服用了抗組織胺藥物，只要鼻塞已經緩解，自然就不必吃了。

胡皓淳提醒，如果感冒期間出現細菌感染，像是鼻竇炎或扁桃體發炎，醫生可能會開抗生素來治療這些合併感染，當中抗生素就必須吃完整個療程，原因是它需要徹底消滅細菌，若沒有按照醫囑吃完，可能會導致一些細菌倖存，讓這些細菌產生抗藥性，增加未來治療的困難。

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

關鍵字： 感冒 胡皓淳

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

感冒沒症狀了可停藥　耳鼻喉科醫：2類藥一定要吃完

科技海綿千萬「別帶進廚房」　譚敦慈示警：用錯恐致癌

吃麵比吃飯更易胖！　營養師曝「1關鍵」：不要點乾的

加濕器用錯變「肺炎」製造機？專家點出3大NG行為

檢查完不久「就罹大腸癌」！醫揭5原因　紅燈警訊曝光

多功能幹細胞重現昆凌心跳！醫揭「心肌層片」發展：器官再生修復

比中風還可怕！醫一查確診腦癌　醫師示警：出現3症狀要留意

「手指插肛門」治打嗝！醫證實：是真的　推1優雅方法更有效

大安區也爆首例本土登革熱！北市連2天新增病例「感染源都不明」

孕婦妊娠糖尿病異常逼近2成！早產剖腹風險增　靠這4招穩血糖

讀者迴響

回到最上面