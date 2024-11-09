感冒沒症狀了可停藥　耳鼻喉科醫：2類藥一定要吃完

▲感冒藥一定要吃完嗎？醫師解答。（資料照／記者陳俊宏攝）



記者許力方／綜合報導

時節進入立冬，天氣轉涼、氣溫變化大，感冒非常流行，但很多人有類似的疑問，醫生開的感冒藥一定要吃完嗎？耳鼻喉科醫師胡皓淳就指出，大多數的感冒藥主要功能是幫助控制症狀，所以通常當你的症狀好轉或消失時，就可以停止服藥，但如果醫生開了特定兩類療程或藥物，就務必完成，以免病情復發或惡化。

很多人都有感冒的困擾，看醫生開了三天、五天份的感冒藥治療「一定要吃完嗎？」還是只要覺得症狀好了就可以不吃了？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師透過粉絲團發文衛教，服用醫生開的感冒藥要看狀況，聽醫生的最好，如果醫生開了特定的療程或藥物，例如懷疑合併細菌感染而處方了抗生素，或是開立了抗病毒藥物，就務必按照醫囑完成療程，以免病情復發或惡化。

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▲抗生素用藥務必服用完療程。（資料照／記者洪巧藍攝）



胡皓淳說明，感冒藥的作用，大多數並不能直接殺死病毒，不能加速痊癒，但能幫助病患在感冒過程中感覺舒服一點。通常是病毒引起感冒，不是細菌，因此感冒藥主要目的是緩解症狀，像是普拿疼之類的止痛藥，就是減少發燒、頭痛或身體疼痛的症狀；或是抗組織胺藥物是用來減少流鼻水、打噴嚏和鼻塞；咳嗽藥則是緩解乾咳或濕咳。

因為感冒藥主要功能是幫助控制症狀，胡皓淳指出，因此當病患症狀明顯好轉或消失時，就可以停止服藥，像是如果因為鼻塞服用了抗組織胺藥物，只要鼻塞已經緩解，自然就不必吃了。

胡皓淳提醒，如果感冒期間出現細菌感染，像是鼻竇炎或扁桃體發炎，醫生可能會開抗生素來治療這些合併感染，當中抗生素就必須吃完整個療程，原因是它需要徹底消滅細菌，若沒有按照醫囑吃完，可能會導致一些細菌倖存，讓這些細菌產生抗藥性，增加未來治療的困難。