婦2個月瘦8公斤！「吃辣當減重」狂嗑麻辣鍋　慘血壓飆下肢腫

▲一名女性常把麻辣鍋當晚餐，導致血壓失控。（圖／本報資料照）

記者趙于婷／台北報導

一名60歲女性在2個月內減重8公斤，但血壓卻比以往更高，且合併下肢水腫，經醫師詢問才發現，原來該女是看到網路資訊「吃辣有助減重」，加上天氣轉冷，就常常把麻辣鍋當晚餐，導致鈉攝取過量，血壓失控。

收治該個案的減重專科醫師陳威龍指出，這位60歲的女患者原本就患有高血壓，BMI為34，屬於中度肥胖，她擔心健康問題會造成家人負擔，且害怕無法享受退休生活，決心尋求專業幫助，看診後建議她先減重，根據臨床經驗顯示，體重減少8%至10%能顯著改善代謝症候群，如血壓、血糖、三酸甘油脂，以及腰圍。

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該個案之後隨即調整飲食習慣，並遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，每次飯後也會到附近操場散步，兩個月內就成功從80公斤減到72公斤。但奇怪的是，她雖然體重下降，但近期血壓卻持續上升，甚至高達160/90毫米汞柱（mmHg），經詳細詢問後得知，原來她是看到網路資訊「吃辣有助減重」，加上天氣轉冷，經常把麻辣鍋當晚餐導致。

陳威龍解釋，雖然辣椒素能促進代謝，但「吃辣」與「吃麻辣鍋」是兩回事，麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且600ml湯底的鈉含量高達將近5000毫克，遠超過國健署建議的每日攝取量2400毫克的兩倍，過量鈉攝取會破壞體內鈉與水分的平衡，增加心臟與血管負擔，進而引發高血壓、中風、心臟病等風險。

隨著天氣逐漸轉涼，火鍋、薑母鴨、羊肉爐等鍋物是許多民眾的進補首選。陳威龍提醒，正在減脂的民眾若是因荷爾蒙問題導致肥胖，進補時需特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用，無論是高血壓患者或是正在減脂的民眾，湯頭可以盡量選擇蔬菜湯底，而在火鍋的食材上，則應選擇優質蛋白質及原型食物，避免火鍋料的加工食品。

陳威龍建議，接下來立冬進補仍應遵循低脂、少鹽、少添加糖的原則，並盡可能在2:1:1（2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質）的餐盤原則下，維持三大營養素的平衡，如果進補食材及調味料難以控制，則要避免在睡前4小時進補或進補後配合運動，以降低血糖波動，避免脂肪堆積。