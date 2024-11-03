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經期不規則、腹痛當心！醫示警「子宮內膜癌」7症狀

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲停經後出血、下腹疼痛恐是子宮內膜癌徵兆。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

子宮內膜癌為我國女性癌症發生率第5位，國健署指出，子宮內膜癌與遺傳和體質有關聯，其中肥胖為罹患子宮內膜癌重要因素，常見症狀包括「停經後出血、經期不規則、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛」等。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，根據最新癌症登記資料顯示，110年新診斷出子宮體癌個案3,181名（其中子宮內膜癌占92.61%），標準化發生率為每10萬人17.0人，發生年齡中位數為57歲；112年子宮體癌死亡人數為535人，標準化死亡率為每10萬人2.4人，為我國女性癌症死因第10位。

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中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁說明，發生於子宮的癌症可以分為子宮體癌和子宮頸癌，而子宮內膜癌是子宮體癌中最常見的一種癌症類型，每年新診斷子宮體癌個案中有超過9成以上為子宮內膜癌，子宮內膜癌好發於50~70歲女性，且多數為停經後婦女，110年新發個案中50歲以上女性即占73.5%。

「肥胖」是子宮內膜癌重要因素，在澳洲有超過25%的子宮內膜癌病例是由肥胖所造成，在美國則是高達57%的病例歸因於肥胖，身體質量指數（BMI）大於30者，罹患子宮內膜癌的風險更是BMI正常者（18.5~24）的2到10倍。

曾志仁提醒，除了留意肥胖問題之外，子宮內膜癌風險因子還包括「長期月經異常的病史、曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者、停經後肥胖、有婦科癌症家族病史、服用僅含雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑、罹患糖尿病」等因素。

由於目前尚無國際科學實證有效篩檢子宮內膜癌的工具。國健署署長吳昭軍也提醒，婦女及時警覺自身健康異狀，若出現上述症狀，應儘速就醫，並遵循醫師指示進一步檢查，接受專業診斷並及早治療。
 

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關鍵字： 子宮頸癌 子宮體癌 子宮內膜癌

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