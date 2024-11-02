不是額頭！發燒量「2核心部位」最準　醫曝原因

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圖、文／今健康

身體不舒服、尤其頭昏腦脹的時候總會量量體溫，看是不是發燒、中暑。不過症狀雖是在頭部，體溫量頭部就準嗎？量哪裡比較準？幾度是發燒／中暑？幾度要去醫院？大灣健全診所家醫科醫師王威傑逐一解說！

體溫量哪裡最準？幾度是發燒？醫：耳溫、肛溫最接近核心溫度。

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最準：耳溫、肛溫

正常值：約37.5度

王威傑醫師表示，量測體溫以耳溫和肛溫是最準確的，原因在於量測體溫的目的是要知道當前的核心溫度，耳溫和肛溫正是最能夠測量核心溫度的方式。而耳朵又明顯更為方便，這也是為什麼測量耳溫較為普遍。正常的人體核心溫度在清晨時普遍約在37.2度，到黃昏時則約為37.7度。方便記憶，可約以37.5度當作正常界線。在37.5度至38.0度前為「低溫燒」，超過則為發燒。

不過耳部也可能有耳垢阻擋，因此建議測量時兩側耳朵各量3次，取較高的數據。並且耳溫計須戴上專用耳套，也須留意定期檢驗校正。孩童因耳道正在發育，較沒那麼直，可能影響測量結果，建議1歲以下孩童將耳朵往上拉，1～3歲則往後拉，以利耳道通直。

次佳：腋溫、口溫

正常值：約37度

若是耳道異常、耳道較小等可能會有誤差，通常會以腋溫、口溫進行。腋溫和口溫兩者也相當接近核心溫度，不過由於腋下較容易受到衣物悶熱、流汗受風等影響；口腔則較容易受飲食、抽菸等影響，許多時候相較之下沒那麼準確。因此測量時需要排除各項影響因素，並建議在約30秒之後測量。腋溫和口溫以核心溫度酌減0.5度，可約以37度為正常界線作為評估。在37.5度前為低溫燒，超過則為發燒。

較不準確：額溫

正常值：約為37度

再來是額溫，雖然不論是發燒或中暑，較明顯的感受在於頭部，不過額頭因通常是完全暴露在外，受到的干擾相當多，相較前四種方式更不準確。測量時需視各品牌注意額溫計與額頭間的間距，並排除各項影響因素，建議在約30秒之後測量，也需酌減0.5度，可約以37度為正常界線作為評估，同樣37.5度前為低溫燒，超過則為發燒。

最不準確：手溫

不建議以此測量。

最不準的就是手溫，因為此處已是末梢，難測量核心溫度，也完全暴露在外，也可能受到提拿物品、流手汗等各種因素影響，因此不建議以手溫測量體溫。

體溫幾度是發燒／中暑？幾度要去醫院？醫詳解！

38度前：低溫燒

王威傑醫師表示，影響體溫上升的因素除了活動、流汗、受風、日曬等，也可能受到藥物、飲食等干擾或影響，不過一般而言不會超過38度。普遍來看，在38度之前這樣的低溫燒，可先多休息、多喝水、留意身體狀況並觀察。

超過38度：發燒/熱痙攣/熱衰竭

若是超過38度便可視為異常體溫升高、發燒，需了解背後原因，例如疾病因素、感染等使得體溫升高。也有可能是「民眾所稱的中暑」，也就是熱傷害當中較輕的熱痙攣、熱衰竭。除了多休息、多喝水，更需要提高警覺，建議就醫。

超過40度：高燒/熱中暑

若是體溫超過40度，則建議立即就醫，除了發燒也可能是「醫學上所稱的中暑」，也稱熱中暑，是熱傷害當中危險度最高的，可能危及健康、生命。若體溫到達41度，此情況通常是出現了更嚴重的影響，可能如車禍、撞擊等因素，使得體溫調控中樞受損或失衡，此情況更是不能拖，需即刻就醫、掛急診。

4種情況也得納入考量：

王威傑也表示，除了看體溫之外，年齡、其他合併症狀、體溫升高太久、斷斷續續的頻率太久，也都是就醫的考量因素。若例如37.7度的低溫燒，卻燒了好幾天、一兩周，或者合併噁心、嘔吐，這種情況就會建議就醫檢查為佳。若超過38度，但還沒到40度，卻燒了三天，或者出現了抽筋，或是胸悶、胸痛等，這些情況自然也是需要盡速就醫。若是嬰幼兒、孩童未超過38度，低溫燒連續幾天，也建議就醫為佳。

發燒雖一般而言問題不大，但還是得留意體溫、其他症狀、持續時間，多喝水、多休息、適時就醫，更有助確保身體健康及生命安全。

本文經授權轉自：今健康《體溫幾度是發燒／中暑？量哪裡最準？幾度要去醫院？醫詳解！》