南瓜解便祕還能變漂亮！營養師推「配5食材」效用加乘

▲南瓜。（圖／Unsplash）

圖文／常春月刊

每到萬聖節餐桌必出現的南瓜，究竟要選哪一種？聽說營養差很多？

不同品種南瓜 營養好處一次看

[廣告]請繼續往下閱讀...

南瓜有哪些營養好處？

1、眼睛晶亮

南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力。

2、攝護腺健康

礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，可保持攝護腺的健康。

3、變漂亮

維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮；還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。

4、保護心血管/防止中風

礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫。若是身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。

5、增強免疫力

維生素A、C、E 等，可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化。還可加強保護力、增強免疫力。

6、改善敏弱肌

維生素A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌。若缺乏維生素A則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。

7、排便順暢

南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感，是減脂人的好夥伴。

南瓜跟這些食材搭配 意想不到功效一次看

營養師高敏敏提及，南瓜不只營養好處多，搭配不同的食材，也有意想不到的功效！

．南瓜＋綠豆：幫助排便順暢

南瓜本身就有豐富的纖維，可以幫助排便順暢，搭配富含膳食纖維、果膠的綠豆，也可以刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢。

．南瓜＋紅豆：養顏美容配方

南瓜的維生素Ｃ可以促進膠原蛋白合成，幫助淡斑美白；而紅豆富含鉀離子，可幫助鈉離子排出，達到消水腫功效。而紅豆多酚除了有抗氧化效果，也可以防止細胞老化、預防皺紋生成。

．南瓜＋洋蔥：抗過敏消炎配方

過敏和體內的發炎息息相關，所以增強免疫力，也可以改善過敏反應。洋蔥富含硫化物，可以幫助消除致癌物的毒性，也有抗過敏、減少鼻子粘膜腫脹的效果。而南瓜豐富的β-胡蘿蔔素、玉米黃素等植化素，可清除自由基、增強保護力、抗發炎的功效。

．南瓜＋玉米：護眼配方

南瓜中豐富的β-胡蘿蔔素＋玉米中的葉黃素，可維持眼睛晶亮，降低藍光傷害眼睛。

．南瓜＋牛肉：加速補鐵

南瓜中含有維生素B12、礦物質鈷、鋅、鐵等，都有助於製造血液，預防營養不足導致的貧血；而牛肉富含鐵質，也可以幫助補鐵、補血。

不過，要注意，不要和「高鈣食物」一起服用，以免降低鐵質吸收！

延伸閱讀：

·南瓜有苦味還能吃嗎？蒸熟後為何有白點？專家解答 教2招輕鬆去皮、切塊

·南瓜籽別丟！專家大讚「4好處」：還防失眠 1天「別吃超過O量」避免便秘、發胖