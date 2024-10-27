研究：「愛吃1食物」害你長得比別人老！　嗑蔬果、運動救不回

▲美國研究發現，添加糖會加快人體細胞老化。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

明明才30多歲，卻被當40多歲？小心愛吃糖，可能是你看起來比實際年齡老的罪魁禍首！根據美國加州大學舊金山分校（UCSF）的一項研究，每多攝取1克添加糖，可能會讓細胞老化速度加快，而且即使常吃蔬果、也有做運動，高糖飲食仍舊可能導致生物時鐘比實際年齡快轉！

根據美國加州大學舊金山分校（UCSF）的研究，每增加1克添加糖，就會使人體細胞老化速度加快。該研究分析了342名北加州女性的飲食習慣，這些女性的平均年齡為39歲，包括白人和非裔；研究者透過比對參與者的唾液樣本以及3天的飲食日記，使用「表觀遺傳時鐘」來估算她們的生物年齡，算出受試者的健康年齡與實際年齡之間的差異。

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結果顯示，即便常吃蔬果等在其他方面的飲食都相當健康，高攝取添加糖的受試者，仍顯著與生物年齡的加速老化有關。研究中的女性每天平均攝入61克添加糖，其中每日攝取量最低者從3克到最高316克不等。

▲即使常吃蔬果、有運動習慣，愛吃糖的人的生物時鐘仍比實際年齡快轉。（示意圖／Pixabay）

據美國食品藥物管理局（FDA）建議成年人每天攝取的添加糖不應超過50克，例如一塊牛奶巧克力含有約25克添加糖，一罐340克的可樂含有約39克添加糖。進一步分析發現，減少每日10克的添加糖的攝取量，可以使生物時鐘逆轉2.4個月。這表示，透過減少添加糖的攝取，即便是小幅度的改變，也能對生物年齡產生顯著影響。

此外，研究還發現地中海飲食法與年輕的細胞年齡有著最強的正相關，地中海飲食法強調食用大量的蔬菜、水果、堅果、豆類和全穀物，並以橄欖油作為主要脂肪來源，同時限制紅肉和加工食品的攝取。

這項研究成果已發表在國際期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open），它不僅為減少添加糖攝取提供了強有力的科學依據，血液中的高糖分不只使肥胖、蛀牙問題加劇，慢性發炎也可能引起心臟病、糖尿病、肝病、癌症。

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