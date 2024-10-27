台北醫學中心「8家變10家」遭監院糾正！衛福部回應了

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在2/6公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區醫學中心由8家增加為10家，如今遭到監察院糾正，認為有違衛福部的醫學中心評定原則。對此，衛福部次長林靜儀今回應，6月有被約詢，但是112年的事情，只能根據之前的會議記錄報告，尊重監委的決議和意見，可以作為下一次評鑑的參考。

衛福部在2/6公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心10家，增額評定2家，分別為「佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛福部雙和醫院」。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增國立台灣大學醫學院附設醫院「新竹台大分院」1家醫學中心。

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但監察院社會福利及衛生環境委員會16日通過調查報告，糾正衛生福利部，認為衛福部無視作業程序規定，逕行增額評定台北區醫學中心，已傷害醫院評鑑公信力。

林靜儀受訪時回應，6月確實有被約詢，但畢竟這是112年的事情，也只能根據之前會議紀錄報告，但也不清楚當時的相關決策，只能以當時的會議記錄提供做審查，當然還是尊重監委判斷和意見，因為每一次評鑑前，會有委員會決定之後評鑑的方向跟內容，監委的意見也可以作為下一次評鑑委員的參考。