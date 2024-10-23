今霜降！醫示警「3疾病」高峰來了：小心久咳難癒

▲霜降到小心久咳難癒。（示意圖／記者趙于婷攝）
記者李佳蓉／綜合報導
今（23日）為24節氣中的第18個節氣「霜降」，代表天氣逐漸轉涼和降霜意思。彰化馬光中醫診所羅凱陽醫師示警，霜降這天在五行節氣要注意「3種疾病」，包括慢性支氣管炎、心血管疾病以及皮膚問題，都可能大爆發。近期也有第一線診所醫師發現臨床上的流感、腸病毒個案增加中，呼籲民眾應盡快施打疫苗、留意自身健康狀況。
秋天五行屬金，主肅降，對應著肺，常見疾病有：
1.慢性支氣管炎
容易反覆咳嗽或燥咳，特別是今年6月左右新冠疫情再度爆發，醫師在門診常遇到確診後久咳難癒的患者，建議把握黃金恢復期盡快治療，以免變成「咳嗽氣象台」。
2.心血管疾病
天氣忽冷忽熱，小心預防心腦血管疾病，銀髮族最需要擔心的就是氣溫變化，本身患有高血壓、心臟相關病史者更要注意。
3.皮膚問題
天氣乾燥，皮膚容易出現各種狀況，像是皮膚癢、濕疹、蕁麻疹等皮膚問題就容易反覆發作。
▲彰化馬光中醫診所羅凱陽醫師。（圖／馬光中醫診所提供，下同）
節氣的保養之道：
（1）茶飲－沙參麥冬梨子茶
材料：沙參3錢、麥門冬3錢、百合2錢、雪梨1顆、冰糖適量。
作法：600c.c.水煮開後以小火悶10分鐘，放涼後即可飲用或冷藏後飲用。
功效：預防咳嗽、保護氣管、滋潤皮膚。
（2）食療－玉竹銀耳蓮子小米粥
材料：玉竹3錢、銀耳一朵、蓮子10顆、小米適量、白米適量。
作法：洗淨材料倒入鍋中加水煮滾，白米以及小米洗淨浸泡30分鐘後加入湯鍋，與玉竹等材料加水至適當量後煮成粥，加入適當砂糖，煮熟即完成。
功效：保護心血管、增加血管彈性、安神美容。
（3）穴位保養
列缺穴
位置：找到手腕橫紋透過兩根手指頭的寬度，約1.5寸處橈骨莖突上方。
功效：緩解頭痛、頭脹痛、咳嗽、氣喘等效果。
血海穴
位置：大腿內側，髕底內側端上2寸，當股四頭肌內側頭隆起處。
功效：蕁麻疹、濕疹、皮膚搔癢，幫助血液循環，具有美肌美白等效果。
曲池穴
位置：兩側肘部橫紋外側的凹陷處，即手肘向內彎曲時靠近骨頭邊緣的地方。
功效：改善消化系統、預防流行性感冒、肺炎、清熱涼血、緩解皮膚疾病等效果。
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