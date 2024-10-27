超慢跑＝五好運動！「最強逆齡套餐」專家激推　不用吃藥了





▲徐棟英老師積極推廣超慢跑運動。（圖／早安健康提供）

文／早安健康編輯部

在影音平台的觀看總次數破8千萬，帶領台灣超慢跑旋風的體適能教官徐棟英，幾乎沒有一天停下腳步。他說：「好多人的高血糖都降到停藥，還有帕金森氏症鍛鍊到可以長肌肉出國旅遊，88歲也能長肌肉不用靠家人照顧……，這些發生在學生身上的真實故事，很多人我完全沒見過面，只透過線上課程或是網路就能學習超慢跑，只要能堅持跑下去的，都能看到奇蹟。」

徐棟英老師說，超慢跑不是什麼神仙運動，因為它讓你不會累到做不下去、強度不是最低但也不會高到受傷。

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而且他說，超慢跑只是小菜。那這盤小菜也太強了！主菜不就更不得了？

徐老師說，他的課程10多年來的內容都沒有變，因為當初他設計課程的目的，就是幫助行動不便與體力退化的長者，思考的角度是從想像自己是那位連起床都有困難的人。

「我知道很多人，不論是生病的或是年紀大的，連翻身起床都得要人協助，那時候我就在想，體力這麼差該怎麼協助他們才對？我躺在床上假裝自己是個起身都有困難的人，反覆模擬後，得到的結論就是要強化核心。」

徐棟英老師的兩本書，「超慢跑」這3個字的確是書名的一部分，但他更想強調的其實是「做好核心運動」才能「逆齡」。他說，超慢跑因為簡單容易，能讓大家上手，但要讓它更好，你要加上「肌力訓練這道主菜」，才能讓你的身體發揮全部功能，越跑越健康。

不想吃藥的看這裡，一種運動就有五種好處

有一天徐老師在住家附近買涼麵，一位素昧平生的大姐跟他打招呼，第一句話就是感謝。因為這位大姐之前有退化性關節炎，但跟著徐棟英老師的影片超慢跑，就這樣跑好了！來自各地不認識的學員的感謝，就是徐棟英老師的日常。

過去認為運動會讓膝關節磨損的印象是過時的，適度的運動才能減輕疼痛、增加肌力，還能走得遠、爬得高、蹲得下、爬得起。很多患者都透過運動，就能大幅降低藥物、注射的使用。只要注意運動的「強度」千萬不要太激烈，也不要操之過急，這樣反而會容易造成運動傷害。

運動對身體健康有諸多好處，徐棟英老師說簡單的說法就是「好的運動有五好」，所以他說五好運動有這些優點：

一好：睡眠品質變好

二好：精神變好

三好：行動力變好

四好：體型變好

五好：健康數字變好

這是徐棟英老師做體適能推廣20多年來的心得，他說，當你運動之後最常得到的正面回饋就是睡眠品質變好了，這樣隔天不論是工作或生活都會變得很有元氣。接著是行動力變好，怎麼說？因為運動能伸展你的身體，讓累積沉澱的痠痛離開，肩頸與身體各處的腰痠背痛都不見了，你就會想到處看看走走。接著你的體型也會變得更好，增肌減脂，這時候的健康報告數字一定都會很漂亮，肌力增加、三高危機解除、提升骨密度，所以五好運動所帶來的健康效應，其實遠遠不止五好。

只要是能達到你心中的五好運動，就是好的運動。以徐棟英老師多年來的體驗，練好核心肌力運動加上超慢跑，就是他一直樂此不疲、全力推廣的五好運動。

本文諮詢專家：徐棟英／政戰學校體育系畢業、臺北市立體育學院運動科學研究所碩士，曾任國防大學體育室講師，著有《核心逆齡節拍超慢跑》、《全圖解：核心逆齡節拍超慢跑》

本文經授權轉自早安健康，原文引自：最強逆齡套餐！一個讓你不用吃藥的運動，繼續這樣跑會看到健康奇蹟

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