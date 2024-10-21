萬聖節必備！大玩南瓜裝飾更要大口吃南瓜更健康

▲萬聖節大玩南瓜哏，也別忘了多吃南瓜對健康有益。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

萬聖節快到了，隨處可見萌萌的南瓜造型裝置，提醒你該吃南瓜了！營養師高敏敏提醒，南瓜其實不是蔬菜而是高纖維澱粉，女性多吃能變漂亮，男性則能照顧攝護腺健康，值得手刀吃起來！

營養師高敏敏說明，南瓜富含β-胡蘿蔔素，能轉化成維生素A，保護眼睛健康、提升視力。對男性來說，南瓜中的鋅則能幫助保持攝護腺健康，延緩肥大問題；此外，南瓜內的維生素C能促進膠原蛋白生成，保持皮膚彈性，對抗紫外線傷害，讓你肌膚不鬆垮。南瓜還含有豐富的鉀，能穩定血壓、保護心血管，幫助消水腫、調節電解質平衡，是身體的好幫手。營養師特別推薦南瓜給減脂族，可以用它取代部分精緻澱粉，因為它高纖低熱量，能增加飽足感，也能幫助排便順暢且提升免疫力。

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▲南瓜保存期很長，置於陰涼處可保存2個月。（圖／Unsplash）

秋天正是南瓜的季節，想挑到好南瓜，農業部也分享了4大秘訣：外型要端正無損壞，果蒂完整；拿起來有沉重感、堅實飽滿的才是好瓜；表皮乾燥帶果粉、按壓不留痕跡；成熟的南瓜聞起來有南瓜清香，未成熟的南瓜則有菜瓜味，善用這些技巧就能挑到甜美的南瓜！

而南瓜的保存方式也很簡單，完整南瓜可以放在陰涼處保存2個月。切開後則用保鮮膜包好放冰箱冷藏或切塊冷凍，也能蒸熟後再冷凍保存，能保鮮約四週。今年萬聖節，不妨多吃點南瓜，不只玩得開心，還能讓健康加倍！