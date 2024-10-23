26%台灣人中鏢！「高血脂症」恐釀4疾病　醫：潛在危險





▲高脂血症恐釀心臟病、中風、動脈硬化及引發胰臟炎。（示意圖／本報資料照）

文／華人健康網

血脂肪異常是健檢常見的紅字之一，根據最新的研究報告，台灣成人高血脂症的盛行率約為25.8%，且約4名成人中有1人患高血脂，但僅約25%的人接受適當治療和控制，高血脂會增加心血管疾病的風險，對於高血脂症的認識和管理至關重要。

宏科醫院（安南醫院策略聯盟）家庭醫學科主任張益華表示，高血脂肪症又稱高脂血症，是一種常見且潛在危險的健康問題，因血液中脂肪（包括膽固醇和三酸甘油酯）濃度過高的情況，會增加心血管疾病的風險，如心臟病、中風和動脈硬化等；此外，高血脂肪症還可能引起胰臟炎等其他健康問題。

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高血脂症6大成因

而高血脂肪症的成因不勝枚舉，大致可分為6大類：

1.遺傳因素：家族中有高血脂肪症史的人，更容易患上此症。

2.飲食習慣：高脂肪、高膽固醇和高糖飲食，會導致血脂水平升高。

3.體重問題：肥胖或超重是高血脂肪症的重要風險因素。

4.運動不足：膽固醇有分好壞，缺乏運動會減少「好膽固醇」，進而增加「壞膽固醇」的水平。

5.其他健康問題：如糖尿病、甲狀腺功能低下和肝病等，會影響血脂水平。

6.壓力或睡眠問題：生活壓力、失眠、睡眠不足等，也與高血脂肪症有顯著關聯。

▲多吃富含纖維的食物，降低飽和脂肪和膽固醇攝取，也能預防高血脂症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

預防高血脂症6點建議

儘管高血脂肪症可能有遺傳因素，但改變生活方式仍可以有效地預防和管理血脂水平，張益華主任提供6點建議：

1.健康飲食：採取低飽和脂肪與低膽固醇飲食，多吃富含纖維的食物，如水果、蔬菜和全穀類，有助於降低「壞膽固醇」和總膽固醇水平。

2.規律運動：每週進行至少150分鐘的中等強度運動，如快走、游泳或騎自行車，有助於提高「好膽固醇」水平並降低三酸甘油酯。

3.控制體重：體重減輕5～10%即可顯著降低血脂水平，是管理血脂水平的重要步驟。

4.避免吸菸和過量飲酒：吸菸會降低「好膽固醇」水平，而過量飲酒則會增加三酸甘油酯水平。

5.定期檢查血脂：特別是有家族史或其他風險因素的人，應定期檢查血脂水平，以便及早發現和處理問題。

6.改善睡眠品質：保持規律作息、創造良好睡眠環境如保持臥室安靜、黑暗和舒適的溫度、睡前或午後盡量避免攝入咖啡因、尼古丁和酒精、睡前1小時避免使用電子設備，以及睡前進行放鬆練習，如深呼吸、冥想或閱讀以促進入睡等。

張益華主任強調，高血脂肪症是可預防和管理的健康問題，透過健康的飲食、規律的運動、控制體重和避免不良生活習慣等，可以有效降低血脂水平，預防心血管疾病的發生；至於已經確診高血脂肪症的患者，他則建議適當改變生活方式和藥物治療介入，可以顯著降低疾病風險，進而改善生活質量。

本文經授權轉自：華人健康網《每4名就有1人罹高血脂肪症！醫揭：高血脂症6大成因、6點預防建議》

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