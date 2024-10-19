好膽固醇數值高可免吃藥？醫搖頭：太高、太低都不好

▲高膽固醇恐怕會增加心肌梗塞等風險。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

低密度膽固醇（LDL-C）俗稱壞膽固醇，過高恐怕會增加心肌梗塞等風險，相對的高密度膽固醇（HDL-C）則被稱為好膽固醇，心臟科醫師指出，診間有不少民眾會問「醫師，我的壞膽固醇偏高，但是好膽固醇也高，這樣是不是就不用吃藥？」其實這是錯誤迷思，病友若想減藥或停藥，建議先經醫師專業評估後再做決定。

國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐指出，許多臨床研究證實，過高的低密度膽固醇會增加心肌梗塞、中風等血管阻塞疾病風險，降低數值則可大幅減少風險。而低密度膽固醇控制目標則是因個人風險而異，越是高風險族群，控制必須更嚴格，才能達到降低心血管事件的發生。

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黃晨祐說明，根據最新指引，糖尿病族群低密度膽固醇目標要低於100 mg/dl；嚴重冠狀動脈心臟病、頸動脈狹窄或是下肢動脈阻塞疾病建議低於70 mg/dl；多次心肌梗塞或心肌梗塞的糖尿病患者建議低於55 mg/dl。

至於高密度膽固醇，黃晨祐指出，過往流行病學研究發現，其數值和心血管風險呈現反向相關，但因果關係未能確立。近年用較精準的孟德爾隨機化大數據分析顯示，高密度膽固醇和心血管發生風險降低並沒有顯著相關，只是臨床上LDL-C過高時常伴隨HDL-C偏低的情況。另外，在部分新藥臨床試驗中也發現，單獨提升HDL-C而不影響LDL-C或載脂蛋白ApoB時，無法降低任何心血管事件風險，也無法延緩動脈粥狀硬化的進展。

而另外一項2024年刊登在美國心臟醫學會的研究指出，追蹤超過1萬名的高血壓病人，和HDL-C介在40至80mg/dl間的族群相比，HDL-C超過80mg/dl和HDL-C小於40mg/dl的病人都有較高心血管死亡、心肌梗塞和腦中風的機會。HDL-C對人體是否真的是「好」的膽固醇，需要進一步的研究釐清。黃晨祐建議，高膽固醇病友若想減藥或停藥，建議先經醫師專業評估後再做決定。