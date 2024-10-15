吃東西沒味道…他抽血一驗「肝差點爆了」！8症狀是警訊

▲男子食之無味、噁心想吐，以為自己感染諾羅病毒。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

一名40多歲男子自覺「吃東西都沒有味道」，且一聞到油炸物異味就會噁心、想吐，原以為自己是感染諾羅病毒，怎料吃了3、4天的腸胃藥症狀依舊未緩解。他心急地找上胃腸肝膽科醫師錢政弘求救，經檢查發現是急性A型肝炎病毒感染，治療3週後才有辦法分辨食物味道。

錢政弘醫師在粉專發文指出，人類的基本味覺包括甜、酸、苦、鹹和鮮味，而味覺的感知是通過舌頭上的味蕾與化學物質的相互作用所形成。臨床上，有患者會出現味覺改變或喪失，例如嘴巴很苦或有鹹味、甚至金屬味，或是甜的吃起來像鹹的，或口中有微甜的感覺。他表示，造成味覺異常的原因很多，特定的疾病或微量營養元素缺乏都有可能。

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錢政弘進一步說明，包括牙周病、蛀牙或牙齦炎都會影響味覺；口水分泌不足、乾燥症等口乾症狀也會；胃食道逆流，會造成口中有酸味或是苦苦的感覺；另口腔黴菌感染、新冠感染、懷孕初期或更年期的荷爾蒙改變，以及藥物和缺乏特定的營養素，也會造成味覺異常。

▲男子抽血檢查，確診急性A型肝炎病毒感染。（示意圖／免費圖庫Pexels）

錢政弘接著說，慢性肝炎或肝硬化會造成味覺失調和噁心，而患有急性肝炎者還會「食之無味」。半年前，他曾收治一名男患者，因持續噁心、嘔吐到診所就醫，原以為是食物中毒或諾羅病毒感染，吃了腸胃藥卻都未緩解，進一步轉介至他門診檢查，問診發現症狀反而像急性肝炎的表現，因為對方提到「吃東西都沒有味道」、「聞到異味（如油炸）的東西會想吐」。

錢政弘指出，後來經抽血證實的確是急性A型肝炎病毒感染，患者的肝發炎指數（ALT）高達1700，持續3週吃東西都無法分辨食物的味道，一直到肝功能正常後，味覺和食慾才恢復。

根據疾管署衛教資訊顯示，病毒性A型肝炎是由「A型肝炎病毒」感染所造成的急性肝臟發炎，其症狀包含突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天後發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。6歲以下兒童感染約有70%無臨床症狀或症狀輕微，而較大的兒童或成年人感染後，約70%會出現症狀，且通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增加而增加。

內容提到，A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10～15%患者在急性發病後6個月內有可能症狀復發。A型肝炎的致死率低（約千分之三），造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者）。