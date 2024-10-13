11歲童「先天齒列異常」長一口亂牙！　醫曝「咬合不正」3因素

▲醫師提醒，若有齒列不正的問題，要及早就醫診斷。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

11歲的小茹齒列先天發育異常，從小就咬合不良，雖然能正常飲食，也不影響說話，但是長得一口亂牙，被媽媽帶來台北慈濟醫院齒顎矯正科評估。醫師診斷發現小茹的牙齒不只亂，還有先天缺牙與阻生齒；而為了評估矯正問題，可大致將咬合不正的病因歸類為特定因素、遺傳因素、環境因素三項。

台北慈濟醫院牙科部主治醫師陳宜宏指出，兒童大約從6歲開始進入換牙期，這時會乳牙掉落並長出恆牙，許多家長會在此時發現孩子有齒列不正的問題，而咬合不正的原因通常是由多個因素造成且有複雜的交互作用，進而影響正常齒顎的生長與發展。

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其中先天缺牙即屬於特定因素之一，戽斗與長臉型易受遺傳影響，後天不良習慣等環境因素如「長期吸奶嘴、吸手指、鼻塞張口呼吸」則可能造成上顎窄弓或影響臉型。

咬合不正可簡述為三類，第一類為正常咬合但牙齒排列不整齊，占五成以上，第二類常見於上門齒暴牙或小下巴，戽斗可能為第三類。而不同人種的咬合不正特徵也不一樣，第二類在北歐白種人的盛行率較高，戽斗則在亞洲族群較多。

陳宜宏提醒，在混和齒列時期接受矯正治療的小朋友因為要等待換牙，有時得分階段進行，且每位小朋友的嚴重程度、配合能力、爸媽對治療的態度皆不同，因此很難斷言早期矯正一定會成功或失敗，在治療上，醫師則會視狀況給予個別化建議，早期矯正除了能提升自信心，也可以降低第二階段矯正的困難度，但因為咬合異常的病因複雜，生長發育的變化也不可預測，所以不同醫師會有不同的治療方式。