38歲女產後講話變慢、抽搐昏倒　醫揭「子癲前症」2大發作高峰期

▲高齡產婦發生子癲前症風險較高。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

38歲新手孕媽咪小花，考量自己是高齡產婦，積極配合篩檢也發現自己是子癲前症高風險群，她依醫囑定期服用阿斯匹靈，每天測量血壓，懷孕過程還算順利，但因產程進展不順剖腹生產。然而在寶寶出生後，醫師發現小花講話反應變慢，人也有點昏沉，隨後開始全身抽動並失去意識，子癲前症發作。

響應衛生福利部今年病人安全週「孕產安全你我共守」、「安全診斷 健康把關」主題，國泰醫院於9月17日至10月18日舉辦病安週活動，強化醫護人員對孕產安全的預防及應變能力、教導產婦辨識產後大出血等生產風險，讓醫病共同為病人安全把關，落實「孕產安全你我共守」。

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國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，子癲前症是妊娠20週後出現高血壓合併蛋白尿或肝腎等器官功能異常，台灣發生率約3-5%，是造成孕產婦死亡的原因之一。高危險群包含初產婦、多胞胎、年齡>35歲、本身或家族有高血壓病史，子癲前症可能先前完全沒症狀，無預警突然發生，尤其以待產及產後更是發作高峰期。

幫小花接生的國泰醫院醫療團隊在她失去意識的當下，麻醉科立即緊急處置，放上呼吸管供應氧氣，產科醫師迅速將子宮及傷口縫合，並確認沒有大出血的情形。後續會同神經科醫師共同診治並安排檢查，確認腦部沒有急性病變，小花在加護病房觀察一天後順利轉回一般病房。

▲國泰綜合醫院簡志誠院長（前排右8）率領副院長及主管們共同響應病人安全週活動。（圖／國泰醫院提供）

國泰病安週也分享運用AI輔助醫師診斷工具。64歲王先生是公司主管，平常工作忙碌，常需應酬喝酒又是40多年的老菸槍，患有高血壓宿疾，今年5月健康檢查接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢，透過國泰醫院與雲象科技開發的主動脈AI篩檢通報系統及肺結節AI偵測系統，意外發現有5.2公分的主動脈瘤。王先生的父親在10年前父親因主動脈瘤突然破裂猝死，很感謝這次篩檢的意外發現，讓他可以提早預防及治療。

國泰醫院不僅在院內舉辦相關衛教活動，更把病安文化擴大推展到社區及鄰近醫療院所，包括與附近里民進行衛教闖關活動，更與鄰近婦產科診所及醫院合作，共同推廣病安活動。盼透過一系列活動宣導，強化民眾及醫療同仁對病人安全的重視，共同建構及強化優質病安環境。