你的下班不是真的下班　「錯失恐懼症」累垮台灣員工

圖文／NOW健康

雙十節當天同時也是世界心理健康日，世界心理衛生聯盟（WFMH）將今年的主題訂為「職場心理健康」。《2023亞洲心理健康指數》報告指出，87%台灣員工承受中高度心理健康風險，造成員工敬業度降低、缺勤嚴重和流動率提升，進⽽導致⽣產⼒下降。期刊《SAGE Open》今年7月所刊出的研究指出「錯失恐懼症」與過載資訊，是影響員工心理健康和感覺累垮的主要原因。





▲《2023亞洲心理健康指數》報告指出，87%台灣員工承受中高度心理健康風險。（圖／擷取自《2023Asia Mental Health index》）

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▲《SAGE Open》研究指出「錯失恐懼症」與過載資訊，是影響員工心理健康的主要原因。（圖／擷取自《SAGE Open》）

員工下班真的下班了嗎？ 錯失恐懼讓工作形影不離

該研究由諾丁漢大學心理學院和醫學院的研究者進行，透過線上研究平台Prolific招募參與者，共有140位參加，全居住在英國，至少每天使用一次技術工具工作，透過問卷了解他們在數位化工作場所中受到其「陰暗面」的影響，這些影響被定義為：壓力、過載、焦慮和錯失恐懼症，以及這些因素如何影響他們的身心健康。「錯失恐懼症」（FoMO, Fear of missing out）被定義為對錯過重要、更新的資訊，以及建立關係和互動機會的焦慮感。

該研究結果顯示，擔心錯過資訊和資訊過載的員工更有可能受苦於壓力和虛擬問責。研究也顯示感到資訊上超過負荷以及害怕錯過資訊，對身心健康的負面影響特別顯著。

職場溝通數位化 員工可能產生資訊焦慮

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸說明，人類的資訊來源從最早的讀書到網際網路，至今5G網速讓資訊傳遞已遠超乎以往「知識爆炸」的描述；人際溝通交流，也從早期的書信到email、簡訊、line通訊軟體；從市內電話、手機到視訊通訊。其速度與即時性幾乎已達需「立即溝通回覆討論」。

資訊過載可能致使我們產生「資訊焦慮」和「資訊疲勞症候群」。在講求效率，重視「資訊管理」及「數位工作」的職場，更可能發生因資訊超載和擔心錯過訊息的恐懼與焦慮。該研究提醒我們，此種焦慮會影響員工心理健康，甚至造成崩潰，影響生產力與離職率。建議組織機構及單位主管，應關注內部資訊的管理以及數位平台的設計，避免過度的資訊負荷。同時幫助員工減輕壓力，教導如何因應焦慮與恐懼，加強個人心理素質，增加團體成員間的互動與支持，及提供專業諮商服務。

資訊焦慮影響健康？ 建議採2步驟處理

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，在數位化工作環境中，員工可從身體狀況與工作效能是否明顯改變來覺察，像是常感到焦慮、不安、緊張甚至睡不著，這些現象代表有過多的壓力與負荷，有時可能不只是工作，而是家裡的事情，像孩子生病或父母親需要陪伴就醫…等加總因素導致。

可用條列式檢視自己的工作與身心狀況，是不是工作效能下降或一直覺得吃不消、悶悶不樂，之前很感興趣的現在什麼都不想做，甚至經常感冒、身體出現泡疹等現象，都是健康的警訊。

若開始影響身心健康，建議可以採取以下方式來積極應對：

1.與主管討論： 檢視自己是否常在下班時間查看信件或社群、必須頻繁的進行工作互動，像是接收主管的指令、搜集資料及完成，可和主管說明自己的焦慮感，討論調整工作模式。

2.建立規律感： 工作難免用到額外時間，可限定查看社群、信箱的次數和間隔，不用「隨時」，例如一或兩小時看一次，看完不須立刻處理，一段時間後能讓自己比較放鬆。

葉雅馨提醒，雇主要能接受員工的已讀不回，並和員工保持充分溝通與適度關心，例如下班後不傳工作訊息，緊急且有時效性的工作可先跟員工討論，確認建立一致的工作互動管道與文化，有助於降低員工怕錯過訊息的焦慮感，其次應積極注意員工的請假狀況和工作表現變化，例如病假變多，原很快完成的工作卻延遲或交不出來，透過觀察適時給予幫助，避免員工在數位化工作中累垮。



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