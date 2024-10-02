「心衰竭」死亡率比癌症更高！醫示警「5大高風險群」定期篩檢

▲醫師提醒，心衰竭患者死亡率比「國病」癌症更高。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

心臟功能衰退或疼痛感覺，往往容易與胸痛或其他器官不適混淆，導致多數民眾難以察覺而延誤就醫。醫師指出，台灣心衰竭患者死亡率比「國病」癌症更高，建議「中高齡者、有心臟疾病或心衰竭家族病史者、三高患者、腎臟病患和糖尿病患」等5大高風險族群，都應定期篩檢以利早期發現心衰竭。

新光吳火獅紀念醫院心臟內科趙書平醫師指出，研究預估，2050年時台灣心衰竭患者將高達80多萬人，心衰竭不僅會造成頭暈目眩、認知功能失調等症狀，嚴重更可能導致心律不整、心包膜積水，並且常與慢性腎臟病、糖尿病互相影響，危險性不容小覷。

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根據衛福部資料指出，台灣心衰竭患者死亡率比「國病」癌症更高，五年死亡率高達50%，可說是最危險的疾病之一。趙書平說，心衰竭主要是由於心臟收縮或舒張功能受損，導致無法有效泵出足夠血液滿足身體需求，常見症狀為「累、喘、腫」，尤其患者躺下時感覺更喘。

值得注意的是，患者時常將累喘症狀與工作勞動所造成的疲勞混淆，導致錯過黃金治療期，隨心臟功能不斷衰竭，最終引發患者失能或死亡。趙書平進一步舉例，門診曾遇過一位50歲中年男子長期出現明顯水腫與氣喘吁吁的症狀，後期甚至無法躺平睡覺，緊急就醫後安排X光檢測，才發現應為自己拳頭大小的心臟已腫大到一顆文旦般大。

研究預估，2050年時台灣心衰竭患者將高達80多萬人。趙醫師強調，心衰竭早期並無特異性症狀，民眾感知度不高，若民眾有吸煙、飲酒等習慣或符合5大高風險族群類別，包括中高齡者、有心臟疾病或心衰竭家族病史者、三高患者、腎臟病患與糖尿病患，更需積極注意自己是否有心衰竭風險。