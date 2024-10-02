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「饅化臉」不是無解！　醫師授3招改善過度注射

▲▼整形手術,美容手術,微整形,打針,醫美。（圖／達志／示意圖）

▲過度注射填充劑，恐導致「饅化臉」。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

許多人為了追求更完美的臉型，選擇了醫美注射，卻不慎踏入「饅化臉」的困擾。新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，「饅化臉」指的是過度注射填充劑，導致臉部腫脹、不自然，就像發麵的饅頭一樣，之所以會變成「饅化臉」，可能是因為過度填充、醫師技術不佳、個人體質等，但「饅化臉」並不是無解的，可透過溶解填充劑、按摩和搭配其他療程來改善。

唐豪悅在臉書專頁《唐豪悅醫師》發文說明，醫師的經驗和審美觀是關鍵，技術不佳或審美觀有落差，都可能造成不自然的效果，不少人也會因為想一次擁有完美臉蛋的心態，導致過度注射，結果適得其反，加上每個人的體質對填充劑的反應不盡相同，有些人可能更容易出現腫脹的現象。

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唐豪悅直言，若填充劑注射過多，可透過注射降解酶來減少填充物，或透過按摩促進血液循環，讓填充物更均勻分布，同時搭配肉毒桿菌注射、電波拉皮等療程，有助於改善臉部輪廓、增加皮膚彈性。

唐豪悅強調，自然的美才是最能展現個人魅力的，任何醫美療程都存在風險，務必選擇正規診所，並在進行醫美療程前諮詢多位醫師的意見，才選擇自己信任的醫師；若想避免「饅化臉」，最重要的就是選擇有經驗的醫師，並與醫師充分溝通，了解自己的需求，再決定適合的療程；切記美麗是需要時間累積的，醫美療程應循序漸進，切勿急於求成而一次注射過多，以免造成不可逆的後果。

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關鍵字： 每日健康 饅化臉 醫美

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