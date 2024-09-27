氣喘、異位性皮膚炎上身！長庚研究團隊破解兒童過敏基因密碼

▲林口長庚醫院兒童胸腔科邱志勇醫師(右一)與研究團隊江孟翰(右2)、陳姵伶(左1)、郭捷妮(左2)。（圖／林口長庚提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣的過敏兒童人口居高不下，「飲食」和「環境」是兩大誘發因素，林口長庚醫院研究團隊利用次世代基因定序技術破解兒童過敏基因，發現氣喘和異位性皮膚炎過敏兒童的免疫T細胞接受體表面的特定幾種基因，在接觸塵蟎或食物的過敏原後表現異常，進而導致氣喘和異位性皮膚炎的過敏反應症狀；這項成果有助未來提供更精準有效的標靶治療。

主持這項研究的林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇表示，過敏性疾病是全球兒童共通的重要健康問題，對個人和醫療系統都帶來重大的經濟負擔。根據世界衛生組織數據顯示，全球約20-30%的兒童受過敏性疾病影響。其中，台灣兒童氣喘的發生率大約是5-7%，而台灣兒童異位性皮膚炎的盛行率甚至高達到10-15%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱志勇指出，臨床上，氣喘主要影響呼吸系統，導致呼吸困難、喘鳴和咳嗽，而異位性皮膚炎主要影響皮膚，引起瘙癢、皮疹和皮膚炎症。這兩種疾病都涉及免疫系統引起的過敏反應，並且都是藉由免疫T細胞表面上的接受體在接觸到過敏原，如塵蟎、食物、花粉、寵物皮屑後，引發免疫系統的過度反應，進而導致過敏性疾病的病癥。

▲林口長庚兒童胸腔科醫師邱志勇研究團隊，利用次世代基因定序(NGS) 揭開兒童過敏反應的基因密碼。（圖／邱志勇提供）

研究團隊率先利用次世代定序技術，從次世代定序所建立的免疫T細胞資料庫中的78位兒童進行研究，結果發現，當過敏兒童免疫T細胞接受體接觸到塵蟎過敏原時，會啟動接受體上基因TRAV4和TRAV13-1的表現增加，後續與氣喘和異位性皮膚炎的過敏反應都有相關。若接觸的是食物過敏原，則會啟動接受體上基因TRAV8-3表現增加，後續與異位性皮膚炎的過敏反應比較有關。

邱志勇表示，透過次世代基因定序，可望逐步揭開兒童過敏反應的基因密碼，讓醫師未來可依據個別孩子特定的過敏情況進行個人化的標靶治療，達到更精準有效的治療目的。