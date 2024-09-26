吃太燙「恐罹3疾病」！　最佳入口溫度曝

▲小籠包、湯包內的豐富肉汁，一口咬下可能燙傷嘴巴。（示意圖／資料照）

文／常春月刊

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台灣是美食王國，各大夜市都有排隊美食小吃，其中熱騰騰的煎包、臭豆腐等點心，更是許多老饕的最愛。通常吃熱食時，總會聽到「趁熱吃」這幾個字，但「趁熱吃」真的好嗎？

食物溫度太高 傷腸胃還可能致口腔癌

腸胃科主任楊瑞能表示，食物溫度太冷或是太燙，對腸胃道來說都並非好事；太過生冷的食材，可能加重胃潰瘍患者的病情，而太燙的食物則容易傷害腸胃道黏膜。

許多研究指出，溫度過高的食物對整個消化系統都會產生不良的影響，當滾燙的食材一入口，最直接受到衝擊的就是口腔黏膜，高溫會燙傷黏膜組織，引起急性發炎，長期下來變成慢性發炎，可能導致口腔黏膜的纖維化，嚴重的話，還可能演變成口腔癌前病變，不可不慎。

▲吃太燙的食物容易傷及腸胃道，甚至引發口腔癌及食道癌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

飲食過熱易誘發食道癌 這溫度避免傷食道壁

臨床顯示，飲食過熱與食道癌等多種消化道疾病息息相關，由於食道壁是由黏膜組成，只能耐受50～60°C的食物，若超過這個溫度，食道黏膜就會被燙傷。然而一般滾燙的食材溫度動輒在70～80°C左右，剛沏好的茶水溫度甚至高達80～90°C，很容易燙傷食道壁。

燙口食物這樣吃 避免造成身體傷害

美食熱熱的吃雖然過癮，但對腸胃道來說確實是一種漸進式傷害。通常感覺到食物燙口，溫度大都在50、60°C以上，因此吃火鍋、粥類等熱食時，可改用小碗，與沾醬一同食用，既可降低食物的溫度，也能增添食物風味；楊瑞能建議，食物最適合的溫度差不多是接近人體的體溫最剛好，約莫35～37°C左右，才不致於燙傷口腔及食道。

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