醫生是最後用BB Call的族群！　蘇一峰吐原因「全為保護1類人」





▲醫師早期使用BB Call是為了避免干擾舊型的心臟節律器。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（台灣俗稱BB Call）於當地時間17日下午傳出「同時爆炸」，釀成至少9死、近3000人受傷的悲劇。胸腔內科醫師蘇一峰表示，自己在擔任見習醫師時，醫院也有發BB Call給大家使用，原因是舊型的心臟節律器會受到電波干擾，當時使用BB Call是為了保護這類患者的生命安全。

「醫師大概是最後一個使用BB Call的族群了。」蘇一峰在粉專發文指出，過去因為有部分舊型的心臟節律器會受電波的干擾，所以醫院會使用BB Call，這在日本漫畫《醫龍》第一集有提到上述情形，另公視《大醫院小醫師》劇中也可見醫護人員使用BB Call。

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▲食藥署提醒，手機電磁波影響心臟節律器機率雖不高，但仍要保持安全距離。（示意圖／視覺中國）

心律不整的患者因心臟傳導電氣異常，需裝置心臟節律器（又稱去顫器）助調整，過去網路流傳，手機的電磁波會影響節律器功能。

對此，食藥署曾出面闢謠，表示目前市面上產品皆經過查驗核可，應該不至於發生異常。不過，近距離使用手機撥號、接聽或是連接網路時，會產生較強電磁波，可能會對心臟節律器產生電磁干擾，短暫地停止運作或是無法正確的運作刺激心臟跳動或去顫，可能會使患者短暫暴露於心搏過緩或心室纖維顫動等風險。

食藥署提醒，雖然手機電磁波影響心臟節律器的發生機率不高，仍建議病友應將手機與身上的裝置保持15～30公分的安全距離，並避免放在上衣口袋或外套夾層中。接聽電話時，也應以心臟節律器位置的反側耳朵接聽較宜，定期回診接受檢查，確保節律器電力充足並且運作正常，若有其他具有接聽電話或是上網的手持裝置，如平板電腦等，也應遵循上述建議。

▼台灣汐止金阿波羅公司製造的同款通訊呼叫器，目前仍可在官網上檢視。（圖／翻攝金阿波羅官網）

黎巴嫩真主黨成員使用BB Call發生集體爆炸，造成多人死傷；而根據外媒最新消息指出，該批呼叫器製造商為「Gold Apollo」（金阿波羅），竟是位於台灣新北市汐止的公司。對此，本刊記者致電金阿波羅詢問，公司表示，目前內部正在釐清中，初步研判可能是出貨後、在送抵黎巴嫩前被動手腳，稍後將會發布完整聲明回應。