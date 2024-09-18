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許家蓓48歲病逝！子宮內膜癌「常見症狀」　經血過多是警訊

▲▼台北市議員許家蓓市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許家蓓驚傳子宮內膜癌病逝。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。根據衛福部統計，子宮內膜癌每年新確診的患者數超越子宮頸癌，居女性生殖器官癌症首位，也是近十年內成長快速的癌症之一。台灣癌症基金會提醒，若出現陰道出血、陰道異常血絲或分泌物、下腹部疼痛、子宮腔積膿等症狀，恐是罹子宮內膜癌，甚至已轉移的徵兆。

台灣癌症基金會衛教資訊指出，子宮體癌分為子宮內膜癌與子宮惡性肉瘤，而子宮內膜癌是最常見的一種。過去子宮內膜癌好發於40～60歲，但近年來罹癌患者的年齡層有逐漸年輕化的趨勢，女性必須警覺其初始症狀，就診鑑別，以期早期發現。

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衛生棉,月經,生理期。（圖／記者李佳蓉攝）

▲停經後的不規則陰道出血是常見症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

台灣癌症基金會示警子宮內膜癌常見臨床症狀：

－陰道出血：超過90%出現不規則陰道出血，且通常發生在停經後。尚未停經者，可能會出現經血過多或是不規則出血。

－陰道異常血絲或分泌物：腫瘤組織會有分泌物滲出，嚴重者甚至會有惡臭的膿血分泌物。

－疼痛：腫瘤浸潤周圍組織或壓迫神經引起下腹部疼痛。

－子宮腔積膿：腫瘤過大而阻塞子宮頸，導致癌性分泌物無法排出。

－其他症狀如，疲倦、厭食、體重減輕等，可能與癌症進展和轉移部位有關。

下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲子宮內膜癌每年新確診患者數超越子宮頸癌，居女性生殖器官癌症首位。（示意圖／記者李佳蓉攝）

北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，子宮內膜癌為子宮體癌最常見的一種，占了90%，近年來國人罹患子宮體癌有逐漸增加的趨勢。根據衛福部癌症登記報告統計，子宮內膜癌每年新增的病患人數從2015年的2,458 人，到2019年新發生個案明顯成長，新發生個案為3,124人，並且有年輕化的趨勢。

沈彥君說明，子宮內膜癌危險因子包括「肥胖、長期月經異常、曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者、有乳癌或卵巢癌症家族病史、服用雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑、糖尿病、高血壓、不孕或帶有BRCA基因突變」等9項。

不過沈彥君也說，慶幸的是，早期子宮內膜癌患者，若積極配合治療，第一期的預後五年存活率可高達97%，第二期也還有85%，但若拖延至第四期，其五年存活率將大幅降低至20～25%。

沈彥君提醒，更年期女性雖已停經，但婦科器官的健康狀況也不能鬆懈，停經後若出現不正常的出血就是子宮內膜癌最常見的症狀，一旦有這樣的狀況發生，千萬別以為是回春了，一定要盡快就醫檢查。

關鍵字： 許家蓓 台北市議員 子宮內膜癌 症狀 陰道出血 停經 轉移 醫藥新聞 危險因子

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