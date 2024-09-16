吃完柚子隔2小時就能服藥？　醫：交互作用恐長達3天

圖文／鏡週刊

中秋賞月，台灣人喜歡烤肉外，也會吃月餅、柚子應景。不過柚子營養價值雖然極高，很多醫師每逢中秋仍會提醒大家，需特別留意柚子與多種藥物間的交互作用，會影響藥物代謝，嚴重可能會有命危副作用，即便與柚子間隔2小時再服用藥物，依舊不保證安全。

腎臟科醫師陳佑丞曾在臉書粉專指出，柚子果肉含多種營養素，還有豐富膳食纖維幫助消化，除了容易不小心鉀離子攝取超標（約10瓣柚子果肉），最要注意的是柚子與多種藥物間的交互作用。

陳佑丞指出，柚子與葡萄柚屬芸香科柑桔屬的水果，成分含呋喃香豆素 （Fluranocoumarin)），會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升；且會抑制腸道中的P-醣蛋白，使藥物無法排除。兩種作用加成下會導致體內藥物濃度過高、作用時間過長，出現危及生命的副作用。

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▲腎臟科醫師陳佑丞列出10種會與柚子產生交互作用的常見藥物。（圖／翻攝自陳佑丞醫師・腎臟專科臉書）

陳佑丞替大家列出10種會與柚子、葡萄柚產生交互作用的常見藥物，包含抗凝血劑、抗小血板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥、攝護腺肥大藥及促腸胃蠕動藥。

另外，常常有人問，柚子與藥物間隔2小時服用，是否就能確保安全？陳佑丞說明「答案是不行。」指出柚子抑制藥物代謝的作用最長達2～3天，所以無法完全避免；研究也發現，喝一杯240cc葡萄柚汁，會影響藥物代謝72小時。所以為了用藥安全，陳佑丞不建議大家吃柚子，若真的止不住嘴饞，吃個1、2瓣就好。

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。



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