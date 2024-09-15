她咬一口牙瞬間裂開！醫示警吃「月餅、蛋黃酥」3大地雷

▲醫師提醒，中秋節吃月餅要小心口腔危害。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

不少民眾近期已經開始吃月餅、蛋黃酥，可要小心口腔危害！臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，門診有一名女性患者把蛋黃酥冰在冷凍庫保鮮，拿出來用烤箱加熱後一口咬下，沒想到因為冰過硬度過高，牙齒瞬間裂開。他也提醒，冰凍的食物還容易刺激牙髓神經，容易導致牙髓發炎，甚至是牙髓壞死以及牙齦長膿包。

張添皓醫師分享，有一次在門診遇到一名女患者，把冰在冷凍庫的蛋黃酥拿出來，先用烤箱加熱，沒想到內餡還沒完全解凍，硬度過高，她一口咬下，導致牙齒應聲裂開。

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張添皓醫師說，牙齒的琺瑯質雖然是人體最堅硬的組織，但仍可能因外力過大而牙裂，就像是冰凍食物的硬度較高，若未充分解凍就食用，容易對牙齒造成過大的壓力，容易導致牙裂。他也提醒，中秋節吃月餅、蛋黃酥時，一定要注意以下口腔保健3大地雷。

1.高糖分、澱粉：

月餅、蛋黃酥的餡料通常含有大量的糖分、澱粉，這些成分會滋養口腔內的細菌，若沒有做好口腔清潔，就會導致蛀牙、牙周病。此外，糖尿病、心血管疾病病人，也要特別注意攝取量。

2.黏稠質地：

無論是哪種類型的月餅，若口感比較黏稠和乾，就容易卡在牙縫中，要是沒有及刷牙口腔清潔，會加速牙菌斑的形成，還會導致牙縫蛀牙、牙周病。

3.冰凍內餡

吃不完的蛋黃酥和月餅冰在冷凍庫保鮮後，內餡會和冰塊一樣硬，若沒有解凍完全，就直接食用，非常容易導致牙齒咬裂。另外，冰凍食物對於牙髓神經來說也會過度刺激，刺激太頻繁容易導致牙髓發炎、牙齒疼痛，甚至牙髓壞死以及牙齦長膿包。

▲中秋節吃月餅、蛋黃酥要注意3大事項。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）