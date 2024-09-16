乳癌年奪近3千命！醫教「3招自測」：觀察胸罩

▲乳癌是台灣女性的頭號殺手，年奪近3千條人命。（示意圖／亞大附醫提供）

記者李佳蓉／綜合報導

乳癌是台灣女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，年奪近3千條人命，威脅著女性健康。外科醫師陳榮堅分享如何自我檢測乳癌「3招」，包括摸到乳房無痛硬塊、乳頭出現異樣血性分泌物，以及出現疑似濕疹或是乳房突然凹陷，都是警訊。除了觸診外，他建議可觀察每天穿出門的乾淨胸罩，返家後一旦驚見上面附有血印或透明印子時，請盡速就醫。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師在個人粉專分享「預防乳癌的自我檢測」，他表示，當女性摸到乳房有無痛硬塊，有如閉眼睛手摸眼球的觸感時，在自己無法分辨的情況下，請盡快就醫尋求醫師判定。

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此外，皮膚也能看出端倪，陳榮堅說，若發現乳頭在未擠壓的狀態下有異樣血性分泌物就要小心，因女性乳頭非常脆弱，硬去擠它很容易造成乳管受傷而流血。此處判斷依據為穿乾淨胸罩出門後，返家觀察衣物上是否有血印或是異常的透明印子，且發生頻率若很高，即有必要進一步進行鑑別診斷。

▼觀察胸罩上有沒有血印或是透明印子，若有請盡速就醫。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

最後則是皮膚有類似濕疹的病灶或是突然出現凹陷。陳榮堅說明，當發現半圓球體的乳房肌膚突然下陷，可能是下方有其他組織將其拉住。

陳榮堅綜合以上表示，可透過觸診、觀察換洗衣物以及洗澡時照鏡子等小技巧自我定期檢查，不過也不用太過焦慮，他建議可在每個月月經週期結束後一週稍作檢查；已進入更年期的婦女每個月則可固定挑一天，注意乳房的狀況，當有異樣隨時尋求專業協助，而若無異狀，則半年至一年定期進行乳房篩檢，也是很好的方式。