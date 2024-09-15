新型諾羅襲來！台大醫揭「2類人」易中招　蚵貝類濃縮病毒最危險

▲中秋節烤肉活動多，疾管署提醒海鮮貝類一定要烤熟再吃，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

中秋節烤肉注意！疾病管制署監測近期腹瀉疫情創下5年同期新高，且是已經8年沒有流行的「新型諾羅病毒GII.17」引起。感染科權威、台大醫師黃立民受訪表示，新型病毒捲土重來代表民眾都沒有免疫力，而諾羅傳染力強，尤其蚵仔、貝類等食材會濃縮病毒，如果沒有徹底煮熟，隨便吃一點都會慘拉；他也點名有「2類人」胃酸較為不足風險會更高，應該更加小心。

疾管署疫情中心主任郭宏偉日前表示， 國內第36周（1日至7日）腹瀉門急診就診累計13萬0472人次，另全國近4周（第33至36周）共接獲101起腹瀉群聚通報案件，雙雙創下五年同期新高。疾管署副署長羅一鈞推測，中秋後腹瀉疫情恐暴衝，單周就診上看15萬人。

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羅一鈞日前分析，自今年2月以來，國內諾羅病毒主要型別已改為以侵襲成人為主的新型諾羅病毒GII.17，占比達到6成。這個病毒曾在2015-2016造成國內兩波腹瀉大流行，今年捲土重來，大多數民眾無免疫力，也是造成這波疫情上升的關鍵之一。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

台大小兒感染科醫師黃立民指出，諾羅算是腸胃炎中最強的病毒，會有嚴重的嘔吐、腹瀉，其特性和流感一樣會一直變化並輪著流行，如果有一隻好幾年沒流行的病毒型別再次出現，代表新的流行要開始，要非常注意飲食衛生，特別是海鮮貝類是遭受病毒污染的最大來源，因為其特性會把病毒濃縮，若又沒有好好煮熟，隨便吃一點都會慘拉。

黃立民也提到，諾羅病毒對於胃酸不足的民眾風險更高，平時有在吃制酸劑（胃藥）或者是年長者，這兩類人吃生的食物一定要很小心，盡量避免。

疾管署防疫醫師林詠青日前說明，今年1到6月諾羅病毒腹瀉群聚通報有47件為食用烤蚵相關，比以往都要多。蚵或者牡蠣這類帶殼海鮮，會過濾海中攝食，其體內病毒量甚至會是周圍海水的數十倍到千倍。

▲疾管署說明諾羅病毒。（圖／疾管署提供）

「烤蚵」要烤越久越好！羅一鈞提醒，很多人會想說殼打開趁新鮮趕快吃，但是諾羅病毒一定要中心溫度達到66度以上才能殺死，殼打開只是半熟狀況，溫度還不足夠，所以開殼之後還要烤個3到5分鐘。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。