無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

▲精蟲示意圖。（圖／達志影像）

文／常春月刊

33歲男性婚後不孕，精液檢查發現是無精蟲症，生殖器理學檢查發現睪丸比正常稍小，附睪和輸精管都正常，荷爾蒙檢查和染色體檢查都正常，很可能是不明原因的睪丸衰竭（非阻塞性無精蟲症)。

70歲男性已有子女，因為身家豐厚，想再生一個來繼承財產。因為幾年前做過攝護腺雷射手術，雖然勃起功能正常，也能夠射精，但卻沒有精液（逆行性射精），只能從附睪或睪丸取精。

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書田診所泌尿科副院長洪峻澤指出，無精蟲症是指精液中沒有精蟲，不表示患者睪丸完全沒有精蟲。引起無精蟲症的原因大致分成兩類，一是阻塞性無精蟲症，二是非阻塞性無精蟲症。

導致無精蟲症的原因

阻塞性無精蟲症，是指睪丸本身功能正常，但精蟲輸出的管道（附睪或輸精管）阻塞或缺失，導致精蟲無法輸出，造成無精蟲症。常見的原因如先天性兩側輸精管缺失、曾經做過結紮節育手術、兩側慢性附睪發炎、攝護腺雷射手術後的逆行性射精等，這類型的無精症從附睪或睪丸取精的成功率很高。

另一類是非阻塞性無精蟲症，即睪丸功能衰竭無法製造精蟲，超過一半至今仍找不出原因。已知的病因有：染色體數目異常、Y染色體顯微基因缺損、睪丸腮腺炎、癌症化療、隱睪症等。這些情況都只能直接從睪丸手術取精，但找到精蟲的成功率，比阻塞性無精蟲症少很多。此外，僅少數（＜3%）是因腦下垂體的性促激素缺乏，導致睪丸造精功能低下，可以用荷爾蒙治療。

洪峻澤指出，值得一提的是：男性常見的精索靜脈曲張，發生率高達20％，常會造成精蟲數目及活動力不足，卻很少嚴重到無精蟲症。

釐清病情，還是有生機

當男人被告知是無精蟲症的那一刻，幾乎都會感到晴天霹靂，慌張無措！洪峻澤說，只要釐清病情，還是有生機，近年來，治療男性無精蟲症不孕症的重大進展就是顯微睪丸取精手術 (md-TESE, microdissection testicular sperm extraction)，將睪丸切開，地毯式的探查，取出較彎曲粗大的細精管，粹取出精蟲，配合女性不孕症生殖技術，達到生育的目標。

洪峻澤說明，確診無精蟲症不用驚慌，藉由泌尿專科醫師的診斷，釐清病情加以治療，仍然可以尋找生機。

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