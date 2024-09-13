高齡憂鬱與失智正相關　50歲起培養「防治」好習慣

▲做運動也對避免失智有幫助。（示意圖／達志影像）

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文／常春月刊

全台現今每5個人中就有1名長者，已有六個縣市的65歲以上長者佔總人口超過兩成，這是根據內政部最新統計。隨著年齡增長，老年人會面臨身體機能衰退、記憶力開始變差，與社會逐漸疏離，甚至可能發生失去生活重心及子女離家空巢期，並容易產生失落感，這些都可能增加罹患憂鬱症的風險。

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憂鬱症和記憶力衰退經常同時發生在老年人身上，但哪個先發生尚不清楚，一份2024年6月發表於《美國醫學會期刊網路版(JAMA Network Open)》的研究指出，憂鬱症狀與老年人之後的記憶力衰退狀況有高度雙向關聯。

該研究由倫敦大學學院學者進行，採用英國老齡化縱向研究(ELSA)進行分析，ELSA每隔一年收集資料，研究對象為8268位居住在社區的英國人，平均年齡64歲，55%是女性，觀察2002-2003年到2018-2019年間的變化，追蹤長達16年。一開始呈現較多憂鬱症狀者更可能在後期經歷較快的記憶衰退，而在一開始記憶較差的人則更可能在後期經歷更多憂鬱症狀。也發現有效的干預措施可有助於減緩記憶力衰退。

適度壓力有益，一旦過量產生傷害

中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁醫師說明，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮。憂鬱症患者大腦中的腦源性神經營養因子(BDNF)減少，會造成海馬迴萎縮變小，而影響記憶，特別在中老年族群中，患者有更多的記憶障礙，未來較容易有失智的風險。

至於腦部退化產生的記憶障礙，未來也有可能會引發憂鬱，所以老年憂鬱症與記憶力衰退兩者間的確有所關聯。他表示，與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智，醫師須特別留意兩者的症狀，了解先後順序、原因。失智症是大腦認知功能退化的疾病，近期的記憶力會出現障礙，東西忘了放哪裡或重複問他人同樣的問題，較嚴重的話會有被偷妄想、忌妒妄想、視幻覺與情緒不穩定等症狀。

老年憂鬱症則可能來自腦部退化、腦血管梗塞、甲狀腺低下及一些與老化相關的事件等(例如孤單、經濟不佳、身體疾病等)，變得比平常沒精神、常抱怨身體病痛、不想吃東西、對事物失去興趣……等症狀。

老年憂鬱不是正常老化

賴德仁提醒，老年憂鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年憂鬱症患者自殺率高、會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙(尤其是記憶障礙)更會導致失智症，所以需特別留意長者的身心狀態，如果有需要時，則要尋求專業的醫療協助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，台灣年長者的自殺率一直是所有年齡層最高，主要是高齡者就醫率不高，缺乏病識感，容易與失智症混淆，上述的研究中提到監測記憶變化，有助於辨識及預防憂鬱與失智症。家中有年長者的家人需認識老年憂鬱症，可從長輩的生活狀況留意，像吃得過多或少、嗜睡或睡得少、對原來喜歡做的事情起勁程度，主要與他自己之前相比是否有差異。

同時家人避免小題大作，隨著年齡增長，在睡眠、食量及活動量上會漸漸減少，如果是憂鬱症疾病而導致，應在兩個禮拜到一個月間會明顯察覺到。此外有不適的狀況需想辦法就醫，如果長輩對看精神科有忌諱，不妨先找家醫科讓醫師做確認。

培養好習慣，避免憂鬱、失智上身

無論是50歲或60歲，還沒正式步入高齡者階段或剛踏入的幼年期長者，可試著養成一些習慣，包括做運動、培養嗜好、與親友相聚、志工服務，也計畫自己想做的事情，並列成清單。

葉雅馨提醒，有效的干預措施有助於減緩記憶力衰退，年長者不妨多安排打麻將、唱歌等有互動性的活動，避免長期坐著或看電視、追劇，屬於單面項活動，無法增加反應度跟腦部記憶，對減緩失智與憂鬱症的發生沒有助益。

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