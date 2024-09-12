覺得胸悶、常想打呵欠、精神不濟　到底是怎麼了？

▲常想打呵欠，並不是身體缺氧。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

經常覺得胸悶、常想打呵欠、精神不濟，有快要喘不過氣來的感覺嗎？是不是身體缺氧了？不要自己嚇自己，所謂的身體缺氧，大部分指的應該是循環不好，週邊血管沒有運作或打開，無法把代謝的廢物清除，而非含氧量不足。

真的別擔心，只要心臟和肺臟的功能都還正常，一般人很少有缺氧的問題，事實上如果讓這些自認有缺氧症候群的人馬上去運動場走一走，可能精神就變好了，因為這些人應該不是缺氧，而是血液循環不足。

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人體靜止的時候，大概有8成以上的週邊微血管是沒有打開的，因此組織的廢物都較容易堆積在週邊組織，例如會造成肌肉痠痛的乳酸堆積，而運動可以讓週邊微血管運作並快速清運廢棄物並帶入氧氣，血液循環加快、通透增加，堆積廢物清除，人也會變得精神好、肌肉不痠了。

中醫說是氣滯血瘀

以中醫的角度來看，這些症狀大略應該是列在氣滯血瘀，或是肝氣鬱結等這類的證象。中醫認為，長期情緒壓力會引發氣滯，氣滯導致血管不自主收縮，進而再造成血液循環不佳，重複的惡性循環。

在治療上，中醫通常使用能活血、促進血循的藥物，也可以食用一些補氣的藥材或食材，例如黃耆、四君子湯另外，活血的則可以選擇川七、紅景天或是丹參等等，都是不錯的藥材。

而壓力大、情緒容易緊張發生的過度換氣症候群時，則可以選擇解開「氣結」的藥，或是解鬱的藥材。中醫認為過度激動的情志刺激，會影響肝的疏泄，以致於肝氣鬱結，可以用像陳皮、玫瑰花、茉莉花、郁金、香附、佛手等藥材，加強鬱結的肝氣疏泄，讓氣血比較通暢。

增加血液循環

市面上有很多保健品，強調可以增加身體的攝氧量，但實際上的作用還是以提高血液循環的方式，促進新陳代謝的效果。

所以，如果真的要讓身體補充到氧氣，總歸還是要從增加血液循環來做，運動是最有效的方式。有氧運動其實重點不是在吸進了多少氧氣，實際上在做有氧運動的時候，最多的動作是不斷地吸氣、吐氣，反而產生了大量的二氧化碳，但做有氧運動卻能使人精神為之一振，因為不但週邊微血管大多打開了，身體氣體交換增加，而這個時候，如果來測動脈氧濃度，或許比靜止時還要低，但是卻比完全不動、動脈氧濃度高的時候更有精神。

腹式呼吸也是一個不錯的方法，腹式呼吸的呼吸更深層，讓肺泡擴張，空氣交換更有效率，而且做腹式呼吸時整個橫隔膜都在運動，經常做腹式呼吸，也像隨時隨地都在做運動。

另外，如果能適時釋放自己的壓力並學習自我放鬆技巧，使身體不再緊繃或感到處於高壓之下，對於血液循環與身體利用氧氣之效率會有很大幫助，對於前述「過度換氣症候群」的患者，自我放鬆是非常重要的。

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