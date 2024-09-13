她肺癌四期「治療變胖想減重」！營養師2故事全場哭了：一起加油

▲營養師希望透過親身經歷的小故事，讓女患者有堅持下去的勇氣。（示意圖／記者姜國輝攝）

文／營養師馬鳳吟

診間故事

她33歲肺腺癌四期，依舊燦爛的笑容告訴我希望可以減重，因為肺癌長的位置無法開刀，所以接受標靶藥物，但沒想到標靶藥物吃了之後，體重不斷上升，綜合評估下醫師調整藥物用量。

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媽媽非常擔憂藥物減少可能對治療有所影響，因此希望能同步減重。但目前於治療階段，須考量因素眾多，需要更完善的醫療資源協助，因此我們能協助的有限。

我不希望她因此心情受影響，分享我當時在醫院遇見患者的小故事給她。

當初在醫院負責胸腔內科，常碰到肺癌患者也遇過H1N1，印象最深的是碰到一個40多歲婦女，當初進來醫院狀況其實不差，但是她一直認為沒救，心情沉重、經常哭泣、吃不下、睡不好，因此體重急速下降，病情拓展得比我們想像的快。

但我也看過身上同時有3個癌症的患者，這次因為復發再次進入醫院，始終相信自己可以好轉，所以能吃就吃，能睡就睡，完全看不出病況，後續療程也很順利。

每個人狀況不同，因此病情當然也無法比較，也曾看過文獻探討提到罹患癌症就是機會與命運。誰也沒想到江蕙封麥是因為抗癌，減重過程就像抗癌，這條路很漫長，除了堅定的意志，也要有幾分運氣。

所以，真的要睡好、吃好及多活動。

▲營養師替患者加油打氣，「慶幸初心依然存在」。（示意圖／Unsplash）

我說，「雖然無法進入我們減重療程，這是經過許多的評估，請不要因此失望。治療過程營養很重要，飲食更要吃對，然而身體需要的抗氧化也可以進行補充，因此給您飲食建議，有必要也可以會診醫院營養師，搭配醫師治療，我們一起加油！」

這時候媽媽及女兒眼淚都滑落，我強忍的淚水已經滿出眼眶，落下後的心疼及無奈讓我不知道該如何。原來我能做的也只不過是如此，真的很小很小。

媽媽流下眼淚說，女兒非常堅強，反而是安慰我。我拍拍媽媽的肩膀，隱忍眼淚說，「我也是媽媽，我完全懂。」頓時慶幸我的初心依然存在，沒有遺忘。

同時也想起當初在醫院面臨家境困難的罹癌患者或是營養補給有困難的人，想要自己掏腰包拿錢給他們吃飯或是買管灌品，但是學姊很理性的阻止我，提醒有惻隱之心很好，但是工作狀態需要區隔，不然這是個無底洞。

只要保有對患者好的心，好的出發點，一切都會是善的循環。

恩師也告訴我，考上營養師無法讓你大富大貴，但可以功德無量，無比快樂。

平安健康真的非常不容易。

本文經授權轉自：「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」