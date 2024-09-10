31歲港女胸口悶痛！醫檢查：10公分罕見畸胎瘤

▲一名患者2年前開始有胸口悶痛的情況，檢查發現是縱膈腔長出10公分大的罕見畸胎瘤。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／華人健康網

縱膈腔是指胸腔內兩側肺臟中間的部位，縱膈腔腫瘤在發生初期，幾乎沒有什麼症狀，有少數病患會有胸悶、胸部疼痛、咳嗽等不舒適感覺。隨著腫瘤慢慢長大，開始壓迫到縱膈腔內的組織與器官，例如氣管、心臟、食道等，才會開始出現包括呼吸困難、喘、吞嚥困難、頭頸部和上肢水腫等症狀。

來自香港31歲的梁小姐，兩年前開始偶爾會有胸口悶痛的情形，晚上睡覺尤其明顯，本以為是懷孕的緣故，因此不以為意。沒想到上個月家族旅遊時，胸痛情形愈發嚴重，才趕緊至鄰近醫院就診，經電腦斷層檢查發現，縱膈腔竟長出一顆直徑超過10公分大的罕見畸胎瘤！

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因為香港醫師都只願意使用傳統鋸胸骨開胸手術，梁小姐只好遠渡重洋飛抵台灣就醫。日前經新竹馬偕紀念醫院胸腔外科主任陳百璽醫師，使用達文西機械手臂進行手術，順利摘除這顆巨型腫瘤，梁小姐術後恢復良好，經四天住院觀察後，日前已康復出院。

梁小姐說：「因為腫瘤實在太大顆了，在香港我們求助好幾位胸腔外科醫師，得到的答案都是只能用傳統胸腔手術處理，但鋸胸骨的方法，會造成很大且明顯的傷口，所以我一直躊躇不前。直到某次在網路上搜尋相關資訊，找到新竹馬偕紀念胸腔外科陳百璽醫師曾使用達文西機械手臂，為病友移除巨型的縱膈腔腫瘤，彷彿看見生機，隨即透過臉書粉專和陳醫師聯繫。經過數次的病情討論和評估後，上週在先生的陪同下，我從香港來到新竹馬偕接受檢查及安排手術，真的很感謝陳百璽醫師和醫護團隊的專業醫術和細心照護，讓我能夠這麼快恢復。」

陳百璽醫師指出，縱膈腔位於胸腔內兩側肺臟中間的部位，前面有胸骨，後面有脊椎保護，內部包含胸腺、心臟、氣管、食道等重要器官。以往處理縱膈腔腫瘤的做法，醫師會考慮採用傳統鋸胸骨的方式處理，一般來說較為妥當，風險也相對低，但同時會在病人身上留下長達約20公分的傷口，對於術後的恢復是一大隱憂。隨著醫學的進步，現在若想治療或摘除縱膈腔腫瘤，透過達文西機械手臂為更好且安全性較高的方式。

陳百璽醫師進一步說明，達文西機械手臂手術系統有視野放大10倍、影像清晰的3D立體導航系統，搭配靈活自如、操作角度大的手術器械，經由肋骨之間的空隙進入胸腔，免除鋸開胸骨的步驟，能夠精準地將腫瘤完整清除乾淨，術後不僅傷口小、失血少、對病人的傷害也低。

新竹馬偕醫療團隊為梁小姐取出腫瘤後，化驗結果為良性，因此無須接受後續治療，定期追蹤即可。陳百璽醫師提醒民眾，雖然畸胎瘤大部分是良性的，但如果持續增生的話，還是有可能發展成惡性腫瘤，若經檢查發現就要盡早處理，接受手術切除病灶。

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