墜樓事件頻傳！專家示警：逾7成發生在「私人住宅」難預防

▲根據統計，有7~8成墜樓事件發生在私人住宅。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部統計，112年全國自殺死亡共3,898人，自殺死亡率為每10萬人口12.7人，比111年上升。而近期墜樓事件頻傳，專家表示，台灣的墜樓事件有7~8成是在私人住宅，建議要針對醫院、停車場、商場等大樓的頂樓進行管制或是在女兒牆上增加圍欄做防護。

針對自殺防治，台灣大學公共衛生學院張書森教授指出，近期陸續發生許多墜樓事件，墜樓屬於衝動下發生的，不是很容易預防，且現今越來越多人住在5樓以上的高樓，根據統計，有7~8成的墜樓事件發生在私人住宅，因此相關單位應該更注重高樓防護。

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張書森進一步提到，在公共場所來說，包括醫院、停車場和商場的頂樓和高樓層的窗戶，應該要進行管制，高樓層窗戶可加窗擋，頂樓則可在出入口設置警鈴，若有人進入就可透過警鈴聯繫大樓保全，在其他設置上，建築規範已經規定120至150公分的女兒牆，建議也可增加向內彎2公尺的圍欄加強防護。

另值得注意的是，根據衛福部統計，112年15至24歲自殺趨勢上升趨緩。對此，衛福部也在去年推出「年輕族群心理健康支持方案」，該方案已服務超過3萬人，其中超過1萬人經評估達到轉介風險。而在今年8月1日起推動「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供每人3次心理諮商費用補助，鼓勵青壯世代勇於求助，建立正確的就醫觀念。

衛福部政務次長林靜儀表示，未來將結合13個部會，全面推動心理健康韌性計畫，6年投入56億，持續布建與整合照護資源，透過公、私協力，提升全民心理健康韌性防治自殺。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995