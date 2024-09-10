吃止痛藥「絕不能配4食物」！醫警告：恐增肝毒性

▲服用止痛藥有禁忌，別和4種食物一起吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

這裡痛、那裡痛可說是現代人常見的困擾，像是頭痛、肌肉痛、關節痛、神經痛，只要拿出隨身攜帶的神奇止痛藥，好像就什麼事情都可以輕鬆解決，但你知道止痛藥如果和錯誤的食物搭配吃，可能會大大影響療效，甚至是產生交互作用嗎？

吃藥不是想配什麼都可以 止痛藥不能和4食物一起吃

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對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享，吃止痛藥有哪些飲食禁忌：

1、咖啡因飲料：咖啡因飲料包含可樂、茶類、巧克力及咖啡，可能會加重藥物的副作用，甚至增加心悸或血壓升高的風險。

2、酒精飲品：酒精與止痛藥同時服用，不僅容易影響藥效，也可能增加肝臟負擔或肝毒性風險，並可能加強藥物的鎮靜效果，導致過度昏睡或其他副作用。

3、葡萄柚及柚子：葡萄柚或柚子中含有抑制肝臟代謝酵素的成分，使止痛藥在體內代謝變慢，可能導致藥物累積體內，增加藥效不穩定的風險。

4、含抗凝血功能：含抗凝血功能的食物包含魚油、深綠色蔬菜（維生素K）、納豆、紅麴等，如果同時服用抗凝血劑與止痛藥，可能會產生加乘效應，進而增加出血的風險。

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