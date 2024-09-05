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40歲後肌肉開始流失　腿太細藏肌少症警訊！

▲▼ 營養師教肌少症自我檢測（ 。（圖／示意圖／達志影像）

▲肌少症目前無特定藥物可治療，補充足夠的蛋白質、持續保持肌力訓練是預防肌少症的不二法門。（示意圖／達志影像）

文／中央社

超高齡化社會腳步近，醫師指出，有高達8成高齡者陷肌少症問題不自知，其實纖細美腿藏危「肌」警訊，測量小腿圍就能判斷風險高低，若男性小於34公分、女性33公分要當心。

「肌少症」顧名思義就是肌肉量隨老化而漸進式流失，造成肌肉減少與功能喪失。台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒今天透過新聞稿指出，千萬不要別以為老了才要擔心，人的肌肉質量約從40歲開始，平均每10年會流失8%，70歲後的流失率增為兩倍，又以大腿肌肉的流失最為迅速。

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簡子軒表示，台灣65歲以上肌少症盛行率約為6.8%，意指有將近30萬人罹患肌少症，其中80歲以上男性的罹患率更高達30%，卻有8成患者不知道自己罹患肌少症。

肌少症最直觀的影響就是失能，患者慢慢會出現無力疲倦、步行困難、跌倒頻率提高等症狀，隨肌肉質量減少、代謝變慢，發生肥胖或三高等代謝症候群及併發症，也會因為骨密度的減少而容易骨折。

台灣預計於2025年進入超高齡化社會，簡子軒強調，肌少症除了影響身體功能及生活品質，台灣統計更顯示，肌少症會增加老人死亡率達2.34倍。

簡子軒提供數個方式，民眾可在家自我判斷是否陷危「肌」，包括用雙手的食指和拇指，將小腿最粗的地方圈起來，若手指能夠完全圈住小腿，就可能有肌肉量不夠的問題；以量尺測量，女性小腿最粗的地方小於33公分、男性小於34公分，就可能是肌肉量不足的警訊

肌少症目前無特定藥物可治療，補充足夠的蛋白質、持續保持肌力訓練是預防肌少症的不二法門。簡子軒說，人體必須補充蛋白質才能合成肌肉，但許多老人家認為年紀大了飲食應更加清淡，很多肉類都不吃，有人因為吃素連蛋都不吃，導致營養不均衡，肌肉流失也愈來愈快。

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關鍵字： 肌少症

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