1劑1億元血友病新藥進展！6藥物進入「平行審查」加速納健保

▲健保署長石崇良出席「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新藥新科技昂貴，但病人又有迫切需求，健保署今年起成立健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)，健保署長石崇良今（3）日公布3大初期目標，其一為「平行審查」讓藥品的藥證申請與健保給付同時進行，以加速新藥進入健保。今年至今已經有6款藥物申請，包含外界關注單劑1億元的血友病基因治療針劑。

衛福部健保署今舉辦「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」，衛福部長邱泰源表示，全民健康覆蓋是全球的趨勢，台灣更是全民健康覆蓋的典範國家，但是在科技進步、醫療費用大幅增長的過程中，如何在治療效果和成本控制之間取得平衡，成為各國政府面臨的重大挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，健保署成立健康政策與醫療科技評估中心(Center for Health Policy and Technology Assessment, CHPTA)於今年1月1日正式運作。健保署署長石崇良表示，CHPTA初期有3大目標：平行送審、加速新藥審查、暫時性支付以搜集真實世界數據。

石崇良解釋，過往藥物要得到藥證之後才能申請健保給付，透過平行審查模式就可以同時進行，針對臨床有缺口、需求的藥物來著手，目前已經有6種藥物進行申請，力拚藥證通過後半年內給予健保給付。

其中就包含血友病基因治療針劑，該藥物一次性注射能夠治癒B型血友病，但是單劑價格高達1億元，效用與價格都受到關注。

▲APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊，邱泰源部長(右5)、周志浩次長(右4)、石崇良署長(左4)、外交部國際組織司孫儉元司長(右3)與12個APEC經濟體代表就席。（圖／健保署提供）

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠日前說明，該藥物在美國食藥署已經取得許可證，歐盟則僅給予暫時性許可，主要是因為該藥品臨床試驗人數還太少，無法非常肯定是否有真正的長期療效和安全性。國內則會從藥品是否有確實療效、成本效益、對於病人生活品質是否能真正提升，例如是不是能夠免除未來定期的凝血因子注射等，整體評估看看是否納入健保給付。

邱泰源指出，CHPTA不僅加速新藥納入健保的過程，也成為與國際醫療科技評估組織交流的重要橋樑，奠定台灣醫療科技評估發展的基礎。石崇良表示，後續CHPTA會朝向設立獨立行政法人前進，目前《國家醫療科技評估中心法人條例》草案已送入行政院，預期今年下半會在立法院討論，希望拚明年下半掛牌。