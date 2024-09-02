和大人同床、用枕頭都不行！醫示警「恐害嬰兒窒息猝死」

▲醫師提醒，嬰兒猝死症候群和睡姿及睡眠環境息息相關。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少父母為安撫寶寶，會讓寶寶與大人同床睡、在嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被或擺娃娃、玩具等，但要小心這些看似安撫寶寶入睡的物品，反而潛藏窒息危機，都會提高寶寶嬰兒猝死或窒息死亡的風險。醫師提醒，嬰兒猝死症候群為嬰兒十大死因之一，建議父母仍要跟寶寶分床睡，床上也要清空。

台北市政府衛生局黃建華局長指出，於去（112）年即配合中央政策，結合跨局處資源推動「六歲以下兒童死因回溯分析」個案討論會議，研擬預防介入措施，降低兒童死亡率。

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而根據衛福部國健署「111-112年全國六歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告」，在高度及中度可預防性猝死案例中，有高達8至9成，與睡眠環境不安全、趴側睡姿相關。

嬰兒猝死症候群（SIDS）為嬰兒十大死因之一，發生原因與寶寶的睡姿及睡眠環境安全息息相關，為提升父母或主要照顧者對寶寶安全睡眠環境知識，台北馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝提醒，家長要遵守以下「五招安心睡」的寶寶睡眠方式。

第1招「要仰睡」：正確姿勢是「仰睡」，建議勿趴睡或側睡。

第2招「要清空」：不需使用任何枕頭、不宜有任何鬆軟物。

第3招「要分床」：遵守「同室不同床」原則，勿讓嬰兒與主要照顧者或兄弟姊妹睡在同一張床。

第4招「要通風」：保持通風、不悶熱，保暖可使用睡袋型睡衣或以包巾包裹孩子，切記要將手臂露出，避免蓋住臉部。

第5招「要支持」：不宜選用鬆軟的床墊。

