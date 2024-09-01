吹久也有事！夏天小心「4大冷氣病」上身　營養師教你用吃改善

▲長時間吹冷氣恐吹出冷氣病。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏天除了要預防熱傷害，還要小心「冷氣病」！營養師指出，長時間待在冷氣房或急速進出溫差大的地方，有時候會出現頭痛、手腳冰冷、皮膚乾癢、鼻過敏等綜合性問題發生，此現象就稱為冷氣病，這時除了注意環境之外，也建議可以透過飲食改善。

好食課營養師楊婷貽指出，冷氣病會造成「頭痛」主要是身體從戶外太快進冷氣房或是人待在吹風口附近待太久，容易因血管收縮，而導致血壓升高，引發頭痛問題，這時建議可以補充「鎂」和「維生素D」，鎂可幫助調節神經功能，舒緩神經焦慮，維生素D則可降低頭痛時間及頻率，可多吃南瓜籽、綠葉蔬菜、雞蛋、香菇、鮭魚等。

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而吹冷氣也會導致末梢血液不循環，進而產生手腳冰冷問題，此時可多補充維生素B1、B3等富含B群的食物，以幫助身體新陳代謝，促進血液循環，可多選擇全穀即未精製雜糧（如糙米、南瓜）、瘦肉、雞胸肉及黑豆。

▲營養師分享冷氣病飲食改善。（圖／好食課提供）

另外，冷氣房常常因空間乾燥，容易有眼睛乾澀及皮膚乾癢問題，建議可多吃維生素A維護皮膚粘膜健康，也可多補充維生素E，減少自由基的傷害，減緩皮膚發炎問題，可吃豬肝、地瓜、南瓜等富含維生素A的食材及酪梨、堅果。

而在鼻過敏方面，主要是空氣不流通加上灰塵等過敏原在空間中到處飄散引起，建議補充充足的維生素C，幫助提升人體免疫力，增強對外界環境的抵抗力，而ω-3脂肪酸則可幫助降低身體發炎情形，可多吃芭樂、奇異果、鮭魚、亞麻籽油。

