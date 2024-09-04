早餐要吃嗎？營養師解答　7種菜單組合一次看「還可穩定血糖」

▲營養師說明，早餐吃含有複合碳水化合物的食物，例如全麥饅頭、麥片等助於控制血糖。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

不少人早上為了趕著上班、上學，早餐經常匆匆打發，或是因為起床太晚來不及，乾脆把早餐跟午餐併在一起吃，但早餐學問大，不僅是一天元氣的開始，養成吃早餐的好習慣，更可以維持血糖水平，減少糖尿病風險！

上午10點易出現低血糖反應 不吃早餐恐致胃疾病

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依據中醫的「子午流注」理論，每天的12個時辰，相對應人體的12條經絡。早上7~9點正走到「胃經」，也就是在這個時段吃早餐，身體的消化利用率會是最好的。

營養師程涵宇表示，正常的血糖值約在70~100 mg/dl間，通常人體經過一整夜沒進食，血糖就會跟著降低，此時若好好的吃一頓營養的早餐，能使血糖維持在相對穩定的水平，可以預防常見於上午10點左右的低血糖反應。若血糖較低，較容易出現頭暈、冒冷汗、心悸等不適，進而可能影響學業及工作表現。

雖然有些人習慣不吃早餐，覺得沒什麼大不了，可以在午餐、晚餐再「補」回來，但程涵宇說，早餐很重要，不能省略！若不吃早餐，容易因為早上空腹，中午時肚子更容易感到飢餓，有人更因此食量大增，反而造成胃腸負擔過重，長期下來可能導致胃潰瘍、胃炎、消化不良等胃部疾病。同時錯過早餐，長時間未進食，胃中沒有食物可以刺激膽汁分泌，會讓膽汁變濃稠，產生膽結石的機率因此變高。

吃早餐助代謝 遠離糖尿病

因此，不要小看吃早餐，早餐對於維持人體正常的生理狀態和活動、預防低血糖、維持正常代謝等都有幫助。程涵宇解釋，存在肝臟的肝醣約有70-100公克，在禁食8-12小時後即會耗盡，而肌肉中的肝醣也因為沒有糖分的補充而漸漸用完，人體為了生成葡萄糖，會消耗肌肉組織，一旦肌肉減少時，人體代謝就會變差。

對於體重斤斤計較的愛美一族，更可以透過吃對早餐，維持良好代謝，控制攝取的總熱量與合理的體重。同時，吃早餐也可以降低「胰島素抗性」，因而降低糖尿病發生的風險。當身體的肌肉、脂肪、肝臟細胞等，無法正確有效的跟血液中的胰島素反應，就是胰島素抗性，這會造成血糖偏高，也是引起糖尿病的原因。

而且，吃早餐可幫助調節身體質量指數（BMI）。通常習慣不吃早餐或是早午餐一起吃的人，多半是因為晚起床，這也常代表前一天可能較晚睡。一旦晚睡，吃宵夜的機會就大增，這時候就很容易有小腹、產生腹部肥胖的問題。

低GI早餐也要注意份量 這樣吃延緩血糖上升

建議早餐要吃含有複合碳水化合物的食物，例如全麥饅頭、麥片、糙米飯糰等，這些食物會慢慢釋放糖分，有助於控制血糖，而且不要喝含糖飲料，可以再輔以雞蛋、豆漿等增加營養，由於多數人常忽略天天五蔬果，早餐幾乎以澱粉、蛋白質為主，建議早餐也要吃水果、蔬菜等，增加纖維質的攝取。

程涵宇也提出理想的早餐組合，像是吐司夾蛋及生菜、饅頭夾蛋，或是以菜包取代肉包，再配上一杯微糖豆漿，熱量大約400卡，可提供適宜的熱量，也帶來活力滿點的早晨。

如果已是糖尿病患，早餐更要注意醣類的攝取。吃吐司要切邊，看似不起眼的吐司邊，因為體積紮實，占了一片吐司20％-25％的澱粉量，熱量不容小覷。

糖尿病患的主食類可盡量選擇「低GI」的糙米、全穀類，程涵宇說，低GI也就是低升糖指數的食物，吃完之後，血糖上升較為緩慢，不像白米、精緻麵包等屬於高升糖食物，會讓血糖快速增加，刺激胰島素分泌。

但要注意的是，即使是全麥麵包、麥片等健康早餐，仍要注意進食的份量，吃太多還是會導致血糖過高，因此，不能因為是低GI食物就放心無限制的吃。選擇水果時，糖分較高、比較甜的水果也要限制份量。同時，因為高纖維蔬果可以延緩血糖上升的速度，因此，比起一般人，糖尿病患者的早餐更應增加蔬果的攝取量，建議可吃生菜、番茄、小黃瓜等。

早餐可分兩階段進食 減輕腸胃負擔

不過，不少人常覺得早上剛起床胃口不好，更別說重視早餐，建議可以分「兩階段進食」，起床後先喝豆漿補充體力，等到10點左右覺得「味覺醒了」，再吃點吐司，如此也會酌量減少午餐的食量，這樣可以一舉兩得。因為不少上班族會利用午休時小憩，但如果午餐吃太飽，趴在桌上午睡，很容易對飽脹的胃部造成壓迫，若適量減少午餐的食量，也能減輕對胃的負擔。

健康早餐組合

1.苜蓿芽三明治＋精力湯

2.起士蔬菜三明治＋燕麥片

3.吐司夾蛋（去邊）＋少糖黑豆漿

4.饅頭夾蛋＋少糖豆漿

5.堅果雜糧饅頭＋低脂起司＋水果一份＋無糖綠茶

6.稀飯1碗＋荷包蛋1個＋青菜2碟

7.全麥麵包三明治＋低脂鮮奶

值得一提的是，假日補眠，近中午時分才跟朋友、家人悠閒的共進早午餐，這種用餐方式愈來愈流行。但是早午餐的份量大，往往有火腿、培根、雙蛋等大量的蛋白質，烹調也多以油煎等方式，油脂比例高，不適合作為一天中的第一餐，否則很容易變胖。

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