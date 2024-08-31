藥品連漲！國內胃散大廠「張國周」確認漲價20%

▲藥師沈采穎透露，張國周胃散價格確認上漲。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藥品連漲！繼知名胃散「金十字胃腸藥」本月初漲價之後，國內胃散最大廠「張國周強胃散」29日開始價格調漲，漲幅達到20%，大罐裝的胃散價格將來到一罐720元。

成藥、指示藥接連漲價，先前陸續有普拿疼止痛藥、金十字胃腸藥、營養補給品安素也調高價格。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，接獲張國周製藥公司通知，已經6年沒有調整價格的「張國周強胃散」於8月29日開始調漲，小罐95g自150元漲為180元，大罐450g自600元漲為720元，漲幅約20%。

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沈采穎分析，國內胃散產品以張國周銷量最高，可以達到5成，金十字銷量則占2~3成，屬於前兩大產品。不過，她也強調，胃散等藥品仍有其它類似成分替代品可選擇。另外，她提醒，因為胃散有使用小蘇打等成分，如果本身有胃潰瘍、胃食道逆流者不適合使用，建議諮詢其他指示用藥。

沈采穎指出，近期藥品漲價仍然是國內物價上漲、通膨等影響，另一方面，健保又將藥價壓低，導致更大壓力。張國周製藥的通知聲明中強調，經歷新冠疫情後物料多次調漲，中西藥材原料取得價格日益升高等因素，加上法規更迭導致個相關品質管理、分析檢驗、人事、製藥產銷運輸等成本都大幅度提升，為了適時反應成本與維持藥廠營運能力，因而調漲價格。

▲張國周強胃散調整價格。（圖／沈采穎藥師提供）