醫認證「做到這5點」　能逆轉易胖體質

▲日常的生活方式，可以抵消有肥胖遺傳的風險。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

一般人都會覺得，自己易胖體質，是不能改變的！這是真的一點辦法都沒有嗎？

易發胖體質 可以透過健康生活方式改善

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重症醫師黃軒分享，來自哈佛醫學院（Harvard Medical College)和韓國成均館大學（Sungkyunkwan University）研究團，他們共同發表在《細胞•代謝》雜誌上，討論了我們的日常生活方式，是可以在很大程度上，抵消了已確定有肥胖遺傳風險，也是所謂的易胖體質的族群！

他們研究發現，易胖體質風險與不良生活方式之間，存在非常顯著相互作用（p＜0.001）。那些「易胖體質 、又不做好健康的生活方式，他們的肥胖風險增加了254%」，如果你有易肥胖體質，只要堅持健康生活方式，你還是可以降低肥胖，引發相關疾病風險，甚至降低至與低遺傳風險（不易發胖）人群相似的品質。

每日生活方式不健康很危險

不管你是不是易胖體質，研究人員表示：只要你「每日生活方式不健康」都會增加肥胖的風險！

生活健康方式，有哪些？

研究人員發現，那些所謂的「健康生活方式」，可以從活動、飲食、久坐行為、飲酒量和睡眠時間五個方面進行作評估的：

1、健康的活動

每周活動量，要維持每分種的活動量得超過3000代謝當量(MET)。而代謝當量的英文是 metabolic equivalents 縮寫成 METS，一個 MET 的定義是：當人們坐著或休息的時候，每分鐘每公斤體重消耗掉 3.5 毫升的氧氣，其活動強度，我們就稱為一個代謝當量(1MET)。

2、健康的主食

．每日有一半主食是多吃：水果、蔬菜、全穀物、魚類

．每日有一半主食是少吃：精製穀物、加工肉類、未加工紅肉、含糖飲料

3、健康的久坐

每天在「非工作時段」的時候，其看電視或使用電腦都低於2小時。

4、健康的酒精

酒精：女性≤14g酒精/天，男性≤28g酒精/天。

5、健康的睡眠

每天都有6-8小時的睡眠時間。

維持健康生活模式 健康長壽的不二法門

研究人員發現，那些易發胖體質的人，如果生活方式不健康，如上所述：其肥胖風險是會增加254%，而隨著健康生活方式如果有改善，其肥胖風險，也會逐漸下降。

黃軒表示，與其說自己是易胖體質，不如說是自己沒有維持自己的健康生活方式，因為根據遺傳風險（易胖體質vs非易胖體質）的比較不同，健康生活方式，確實影響肥胖風險很大！因此，不要再藉口說自己是易胖體質了，不管你的身體有否肥胖基因，維持健康生活的模式，是唯一健康長壽的工具！

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